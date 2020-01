Silvester in Zahlen

In Nordschwaben kam es zum Jahreswechsel zu gut 240 Polizeieinsätzen, bei denen bislang 32 verletzte Personen registriert wurden. Bei 25 Einsätzen wurde Sachschaden von rund

33.000 Euro bekannt. Hinzu kommt der Brand einer Lagerhalle in Lauingen, bei dem von einer Schadenssumme in Millionenhöhe ausgegangen wird. Der Großteil der Einsätze beschäftigte die Polizei erst nach Mitternacht. Das Einsatzaufkommen in der vergangenen Nacht kann mit dem des Vorjahrs verglichen werden, allerdings waren vor allem zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden die Polizeistreifen im Stadtgebiet von Augsburg nahezu nonstop von Einsatz zu Einsatz unterwegs. Hauptgrund waren dabei vor allem körperliche Auseinandersetzungen.

Hinzu kamen allein 40 Polizeieinsätze in Nordschwaben, bei denen Gegenstände in Brand geraten waren. Der Großteil dieser Vorkommnisse ereignete sich im Augsburger Stadtgebiet.

Pfersee/ Stadtbergen/ Wolframviertel – Mehrere Brände halten Polizei auf Trab

Kurz nach Mitternacht wurden Polizei und Feuerwehr wegen brennenden Papiertonnen alarmiert. In der Uhlandstraße warfen Unbekannte gegen 0.40 Uhr offenbar schwelende Feuerwerkskörper in die 1.100 Liter fassende Papiertonne, die daraufhin komplett ausbrannte. Das Gleiche passierte gegen 01.00 Uhr in der Straße „Beim Schlaugraben“ in Stadtbergen. Auch hier ging eine 1.100 Liter-Papiertone in Flammen auf. In beiden Fällen konnte die Freiwillige Feuerwehr den Brand problemlos löschen. Es entstand ein Sachschaden von jeweils ca. 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. In der Loscherstraße geriet kurz nach Mitternacht aus bislang unbekannter Ursache eine Markise in Brand. Durch das Feuer wurden Fenster, Rolladen und teilweise die Fassade des Wohnhauses beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Insgesamt wurde die Polizei in Nordschwaben zu etwa 40 Einsätzen mit entstandenem Feuer hinzugerufen, in den meisten Fällen im Stadtgebiet von Augsburg.

Innenstadt – Sicherstellungen im Bereich der Verbotszone

Wie von der Stadt Augsburg und der Polizei angekündigt, wurden an Silvester im Bereich der Verbotszone im Innenstadtbereich Kontrollen durchgeführt. In mehreren Fällen fanden Beamte Feuerwerkskörper bzw. Böller auf, die daraufhin sichergestellt wurden.

In der Karolinenstraße war ein 24-Jähriger mit Raketen und einem selbstgebauten Böller unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine starke Alkoholisierung (ca. 1,1 Promille) des Mannes fest. Gegen ihn wird wegen Verstoß nach dem Sprengstoffgesetz ermittelt. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Am Königsplatz konnte wenige Minuten vor dem Jahreswechsel eine Schreckschusswaffe samt 26 Stück dazugehöriger Munition sichergestellt werden. Der 24jährige Besitzer machte dabei auf sicher selber aufmerksam. Er fragte „sicherheitshalber“ bei anwesenden Einsatzkräften nach, ob er mit seiner Schreckschusswaffe auf dem Königsplatz schießen dürfe.

Im Bereich der Senkelbachstraße wurde im Zuge einer Kontrolle ein Schlagring bei einem 16-Jährigen aufgefunden. Auch hier wurde der Gegenstand sichergestellt. In beiden Fällen müssen die Verantwortlichen mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz rechnen.

Kriegshaber –Mit 90km/h und zwei Promille unterwegs

Mit etwa 90 km/h war am 01.01.2020 gegen 03.20 Uhr ein Daimler in der Unteren Osterfeldstraße unterwegs. Einer Polizeistreife fiel dieses Verhalten auf und hielt den Fahrer für eine Verkehrskontrolle an. Dabei wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der 27jährige Fahrer zeigte sich fortan unkooperativ. Im Krankenhaus wehrte er sich gegen die notwendige Blutentnahme und musste zur Durchführung von den Beamten festgehalten werden. Auch gegen seinen Willen wurden Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt. Die Maßnahmen wurden zuvor vom zuständigen Staatsanwalt angeordnet. Der 27-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Hochzoll –An Silvester mit Schreckschusspistole geschossen

Wegen einem Streit riefen heute gegen 03.00 Uhr eine Frau und zwei Männer eine Polizeistreife in die Biberkopfstraße. Schnell waren die Gemüter wieder beruhigt, allerdings fanden die Beamten heraus, dass ein Beteiligter offenbar in Besitz einer Schreckschusspistole samt Munition war. Mit dieser soll er auch zum Jahreswechsel auf offener Straße geschossen haben. Die Waffe, für die der 23-Jährige keine Erlaubnis hatte, wurde sichergestellt, ebenfalls dazugehörige Munition. Gegen den mit knapp 1,6 Promille alkoholisierten Mann wird nun wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

