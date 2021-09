Polizeibericht Augsburg vom 01.09.2021

Hochzoll – Sachbeschädigung an Kfz

Am Dienstag (31.08.2021), im Tatzeitraum von 13.00 Uhr bis 16.50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die hintere, linke Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeuges. An dieser entstand ein Sprung. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Hammerschmiede – Unfallflucht

Göggingen – Einbruch in Vereinsheim

Mutmaßlich in der Nacht von Montag (30.08.2021) auf Dienstag (31.08.2021) drangen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Von-Cobres-Straße ein. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet. Durch ein eingeschlagenes Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710.