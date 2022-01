Polizeibericht Augsburg vom 02.01.2022

Innenstadt -Graffitisprayer erwischt

Am Samstag (01.01.2022) gegen Mitternacht sprühte ein 20 Jähriger in

der Langenmantelstraße Graffiti an eine Hauswand. Die Zeugen allarmierten die

Polizei und die Beamten nahmen den Sprayer fest. Es entstand ein Sachschaden von

mehreren tausend Euro. Gegen den Heranwachsenden wird nun wegen

Sachbeschädigung durch Graffiti ermittelt.

Zeugen gesucht

Hochzoll – Am gestrigen Samstag (01.01.2022) im Zeitraum von 00:30 Uhr bis 17:30

Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen blauen Ford Fiesta. Der Pkw war in der

Falkensteinstraße auf Höhe Hausnummer 1 geparkt. Der Täter zerstach mit einem

spitzen Gegenstand alle vier Reifen. Es entstand dadurch ein Schaden im dreistelligen

Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet unter 0821/323-2310 um Zeugenhinweise.

Innenstadt – Im Zeitraum vom 27.12.2021 zwischen 18:00 Uhr bis zum 28.12.2021

09:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter mittels Graffiti ein Hoftor. Dieses befindet

sich in der Dominikanergasse auf Höhe Hausnummer 1. Der Täter sprühte in türkiser

Farbe Buchstaben an das Tor. Es entstand dadurch ein Schaden von circa 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet unter 0821/323-2110 um Zeugenhinweise.

Lechhausen – Unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Samstag (01.01.2022) kontrollierte eine Polizeistreife gegen 18:00

Uhr einen Pkw-Fahrer der auf der Aindlinger Straße unterwegs war. Während der

Überprüfung stellten die Beamten circa zwei Gramm Marihuana und ein Gramm

Amphetamin im Fahrzeug fest. Ein Drogentest ergab ein positives Ergebnis unter

anderem auf Marihuana. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel und die

Betäubungsmittel sicher. Auf der Polizeiinspektion wurde beim 31 Jährigen eine

Blutentnahme durchgeführt.

Am gestrigen Samstag (01.01.2022) gegen 13:30 Uhr kontrollierte eine

Polizeistreife einen Pkw-Fahrer der auf der Klausstraße fuhr. Während der

Überprüfung stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Der

durchgeführte Schnelltest ergab ein positives Ergebnis auf Marihuana. Die Beamten

stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und nahmen den Fahrer mit auf die

Polizeiinspektion. Nach der Blutentnahme wurde der 25 Jährige entlassen.

Gegen beide Männer wird jeweils wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Der 31 Jährige muss sich außerdem noch wegen der Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Göggingen – Unfallflucht – Zeugen gesucht

Im Zeitraum vom 31.12.2021 zwischen 23:45 Uhr bis 01.01.2022 10:30

Uhr wurden zwei Fahrzeuge durch den unbekannten Unfallverursacher beschädigt.

Diese parkten in der Von-Cobres-Straße auf Höhe der Hausnummer 7. Der rote Kia

Picanto war circa vier Meter vor einem grauen 5er BMW geparkt. Durch den Unfall

wurde das rote Fahrzeug auf das graue geschoben. Am BMW zerkratze die

Heckstoßstange und am Kia entstand einen Totalschaden. Der verursachte Schaden

wird zum aktuellen Zeitpunkt auf mindesten 11.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet unter 0821/323-2710 um Zeugenhinweise

