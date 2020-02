Polizeibericht Augsburg vom 02.02.2020

Oberhausen –Geisterradler flüchtet unter Drogeneinfluss

Am Samstag (01.02.2020), gegen 03:30 Uhr wurde eine Streifenbesatzung auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, der auf der Donauwörther Straße in südlicher Richtung entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Sonderstreifen für Fahrradfahrer fuhr. Den Polizeibeamten fiel zudem die unsichere Fahrweise des Fahrradfahrers auf. Der Mann wurde mittels Lautsprecher und Zurufen zur Anhaltung aufgefordert, setzte seine Fahrt jedoch mit erhöhter Geschwindigkeit fort.Während die Streifenbesatzung wendete, flüchtete der Mann über die Dieselstraße zur Hofer Straße, wo das Fahrrad schließlich liegend festgestellt werden konnte. Der 17-jährige Fahrradfahrer konnte schließlich in unmittelbarer Nähe unter einem Pkw liegend angetroffen werden. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo sich konkrete Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergaben. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Den 17-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr – infolge berauschender Mittel.

Innenstadt – Pkw beschädigt – Zeugen gesucht

Am Freitag (31.01.2020), in der Zeit von 12:45 Uhr bis 20:45 Uhr wurde ein in der Kurzen Wertachstraße in einer seitlichen Parkbucht abgestellter schwarz-roter Smart durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Am Pkw wurden an verschiedenen Stellen Kratzer im Lack festgestellt. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Augsburg Mitte unter der Tel. 0821/323-2110.

Innenstadt –Schaufenster eingeschlagen

In der Zeit von Freitag (31.01.2020), 20:30 Uhr auf Samstag (01.02.2020), 08:20 Uhr wurde an einem Modegeschäft im Färbergäßchen (Höhe Hausnummer 5) die Schaufensterscheibe eingeschlagen. Ein Entwendungsschaden ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen Eurobetrag im vierstelligen Bereich. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die PI Augsburg Mitte unter der Tel. 0821/3232110 zu wenden.