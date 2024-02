Polizeibericht Augsburg vom 02.02.2024

Lechhausen – Fahrlässige Körperverletzung

Am Donnerstag (01.02.2024), ereignete sich eine fahrlässige Körperverletzung.

Eine 23-jährige Hundebesitzerin ging mit ihrem Hund in der Kurt-Schumacher-Straße spazieren. Hierbei wurde sie gegen 11.15 Uhr von einem nicht angeleinten Schäferhund in den Oberschenkel gebissen, der von einer bislang unbekannten Dame ausgeführt wurde. Die 23-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines Verdachts der Fahrlässigen Körperverletzung.

Zeugen, oder die bislang unbekannte Hundebesitzerin, werden deshalb gebeten, sich unter 0821/323-2310 bei der Polizei zu melden.

Antonsviertel – Unfallflucht

Am Donnerstag (01.02.2024) ereignete sich eine Unfallflucht.

Gegen 08.30 Uhr stand ein Linienbus an einer roten Ampel in der Eichleitnerstraße. Kurze Zeit später hielt links neben dem Linienbus ein weißer Lkw mit Anhänger und wollte nach links in die Peter-Dörfler-Straße abbiegen. Beim Abbiegen scherte der Anhänger aus und touchierte hierbei den Linienbus. Der bislang unbekannte Fahrer des Lkw fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Linienbus entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet unter 0821/323-2710 um Hinweise.

Innenstadt – Sachbeschädigung

Am Donnerstag (01.02.2024), gegen 14.00 Uhr, ereignete sich in der Wertachstraße eine Sachbeschädigung. Ein 23-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.

Zeugen beobachteten den 23-jährigen Mann, als dieser den Scheibenwischer eines geparkten Pkw beschädigte. Die verständigten Einsatzkräfte konnten den 23-Jährigen noch vor Ort festnehmen und stellten seine Personalien fest. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Gegen ihn wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Innenstadt – Versuchter Einbruch mit Täterfestnahme

Am Freitag (02.02.2024) ereignete sich ein versuchter Einbruch. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.

Gegen 01.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge verdächtige Geräusche aus dem Bereich eines Restaurants in der Seitzstraße. Die verständigten Einsatzkräfte stellten einen versuchten Einbruch in das Restaurant fest. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die Einsatzkräfte im Nahbereich einen 18-jährigen und einen 15-jährigen Mann fest, die nach derzeitigem Ermittlungsstand, für die Tat in Frage kommen. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Gegen die beiden Männer wird nun wegen versuchtem Einbruchdiebstahl ermittelt.

Oberhausen – Körperverletzung

Am Donnerstag (01.02.2024), gegen 15.45 Uhr, ereignete sich in einer Straßenbahn eine Körperverletzung.

Eine 17-jährige Frau fuhr mit der Straßenbahnlinie 4 von Oberhausen in Richtung Hauptbahnhof. Nach einem kurzen Wortwechsel mit einer bislang unbekannten Frau schlug diese auf die 17-Jährige ein. Die 17-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die unbekannte Frau stieg anschließend im Bereich der Donauwörther Straße aus.

Die bislang unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben:

ca. 40 Jahre, ca. 165 cm groß, braun/blonde mittellange Haare, helle Haut, lila/pinke Jacke, Verband am kleinen Finger

Zeugen, oder die bislang unbekannte Frau, werden gebeten, sich unter 0821/323-2510 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.