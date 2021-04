Polizeibericht Augsburg vom 03.04.2021

Hochfeld – Unfallflucht mit ca. 6000 Euro Sachschaden – Zeugenaufruf

Am 01.04.2021 (Do.) parkte von 16:05 – 16:20 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkasse ein schwarzer Mercedes, C220d. Als der Fahrer zurückkam, stellte er am linken Heck seines Wagens eine große Delle fest. Offensichtlich wurde der Wagen angefahren. Sachschaden ca. 6000 €.Zu diesem Zeitpunkt waren den Angaben des Geschädigten zufolge viele Personen am Parkplatz.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0821/323-2710.