Polizeibericht Augsburg vom 03.04.2024

Innnenstadt – Polizeikontrolle entzogen

Am gestrigen Dienstag (02.04.2024) entzog sich ein 20-jähriger Motorradfahrer zunächst einer Polizeikontrolle in der Langenmantelstraße.

Gegen 19.15 Uhr fuhr der 20-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei. Bei der Anhaltung des 20-Jährigen beschleunigte er und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Donauwörther Straße. Hier missachtete er eine rote Ampel und bog später in die Schönbachstraße ab. Einsatzkräfte stoppten den 20-Jährigen schließlich in einer Seitenstraße und kontrollierten den Mann.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachtes eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 20-Jährigen. Personen, die durch die Fahrt des 20-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Innenstadt – Hauswand beschädigt

Im Zeitraum von Freitag (29.03.2024), 17.00 Uhr bis Samstag (30.03.2024), 07.00 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand in der Hallstraße. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Göggingen – Türe beschädigt

Im Zeitraum von Donnerstag (28.03.2024), 12.00 Uhr bis Dienstag (02.04.2024), 11.15 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Turm im Butzpark. Hierbei beschädigten die Unbekannten die Türe des Turms. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Lechhausen – Sachbeschädigung durch Graffiti

Am Dienstag (02.04.2024) beschädigten zwei 13-jährige eine Betonwand an der Meraner Straße.

Gegen 15.00 Uhr beobachteten Einsatzkräfte im Rahmen der Streifenfahrt die 13-Jährigen, wie sie eine Betonmauer nahe den Bahnanlagen besprühten.

Die Einsatzkräfte stoppten die beiden 13-Jährigen noch an der Örtlichkeit. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben sie die beiden an Erziehungsberechtigte.

Lechhausen – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Im Zeitraum von Samstag (30.03.2024), 10.00 Uhr bis Dienstag (02.04.2024), 15.30 Uhr kam es in der Kulturstraße zu einer Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte ein parkendes Auto im Bereich der Stoßstange und entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

