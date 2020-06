Polizeibericht Augsburg vom 04.06.2020

Hochzoll -Streit aufgrund Mund-Nasen-Bedeckung in der Straßenbahn

In der Straßenbahnlinie 1 kam es am frühen Abend des gestrigen Donnerstags, den 03.06.2020, zu einem Streit zwischen dem Straßenbahnführer und einem Fahrgast. Der Mann hatte die Straßenbahn ohne entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung betreten. Als er von dem Straßenbahnführer gebeten wurde diese aufzusetzen, beleidigte der Mann ihn. An der Endhaltestelle „Neuer Ostfriedhof“ kam es erneut zur verbalen Auseinandersetzung, wobei der uneinsichtige Fahrgast absichtlich den Inhalt seiner Essensbox in die Straßenbahn entleerte. Der Fahrer der Straßenbahn erstattete daher bei der Polizei Anzeige gegen den ihm unbekannten Mann.

Kriegshaber -Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte

Am Donnerstag, den 04.06.2020, gegen 01:10 Uhr, riefen Passanten zunächst den Rettungsdienst, als sie eine Dame vor einer Tankstelle am Boden liegend auffanden. Da die 35-Jährige sich dem Rettungsdient gegenüber unkooperativ verhielt und gleichzeitig aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, es alleine nach Hause zu schaffen, musste die Polizei hinzugezogen werden. Als die Frau zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden sollte, rastete sie aus. Sie trat gegen den Streifenwagen und beleidigte die Polizisten. Auch während der Fahrt zum Polizeipräsidium und bei der Verbringung in die Arrestzelle, schrie sie herum und trat mehrfach nach den Beamten.Sie erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.

Oberhausen – Handtasche aus Fahrzeug entwendet

Eine 41-Jährige wurde gestern, am 03.06.2020, Opfer eines Diebstahls. Sie hatten gegen 12 Uhr im Bereich der Äußeren Uferstraße, ca. auf Höhe der Hausnummer 79, ihren grauen VW Passat abgestellt. Hierbei befand sich die Handtasche der Dame bei geöffnetem Seitenfenster auf dem Beifahrersitz. Als die Frau nach ungefähr drei Stunden zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war die Handtasche weg. In der Tasche befand sich neben Dokumenten auch Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Hochzoll -versuchter Einbruch in Kosmetikstudio

Am Mittwoch, den 03.06.2020, gegen 04:00 Uhr morgens, löste die Alarmanlage eines Kosmetikstudios in Hochzoll aus. An einer der Türen konnten Hebelspuren festgestellt werden. Augenscheinlich gelang es dem unbekannten Täter jedoch nicht in das Objekt zu gelangen, sodass außer einer geringen Beschädigung an der Tür kein Schaden entstand. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

