Polizeibericht Augsburg vom 04.06.2023

Lechhausen – Mehrere Fahrzeuge beschädigt





Im Zeitraum von Donnerstag (01.06.2023) 19.00 Uhr bis Freitag



(02.06.2023) 07.45 Uhr wurden mehrere Fahrzeuge in der Kurt–Schumacher–Straße,



im zweistelligen Hausnummernbereich, durch einen unbekannten Täter beschädigt.



Der Täter zerkratzte in den meisten Fällen die Motorhaube. In einem Fall wurde die



linke Seite eines Pkws beschädigt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach



auf insgesamt ca. 3.000 Euro.



Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet unter 0821/323–2310 um Zeugenhinweise.





Innenstadt – Bäckereibesuch endet in einer Auseinandersetzung





Am Freitag (02.06.2023) kam es gegen 09.30 Uhr in einer Bäckerei zu



einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen.



Eine 43–Jährige und ein 56–Jähriger befanden sich in einer Bäckerei in Augsburg.



Während des Aufenthaltes telefonierte die 43–Jährige. Da die 43–Jährige zu laut



telefonierte, beleidigte der 56–Jährige die 43–Jährige. Im Anschluss kam es zu einer



verbalen Streitigkeit. Der Streit schaukelte sich so weit hoch, dass der 56–Jährige ein



Pfefferspray zog und in die Richtung der 43–Jährigen sprühte. Daraufhin ging die 43–



Jährige auf den 56–Jährigen los. Die 43–Jährige sowie der 56–Jährige haben nun mit



strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.





Oberhausen – Fahrt unter Drogeneinfluss





Am Samstag (03.06.2023) gegen 22.30 Uhr wurde bei einem 27–



jährigen auf der Tauscherstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt.



Die Beamten stellten während der Überprüfung des 27–jährigen Fahrers



drogentypische Auffälligkeiten fest. Der durchgeführte Drogen–Test zeigte ein positives



Ergebnis auf Cannabis an. Ein Arzt führte beim 27–Jährige auf der Dienststelle eine



Blutentnahme durch. Gegen den 27–Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen Fahren



unter Drogeneinfluss.

