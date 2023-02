Inningen –Verkehrsunfall

Bereits am Donnerstag (02.02.2023) fuhr eine 65-jährige Nissan-Fahrerin

gegen 15.45 Uhr auf der Hohenstaufenstraße von Inningen in Richtung Haunstetten,

als sie erstmals leicht in den Gegenverkehr geriet. Sie kehrte zunächst auf ihre

Fahrspur zurück, fuhr dann jedoch erneut in den Gegenverkehr, weshalb der ihr

entgegenkommende 52-jährige BMW-Lenker auswich und selbst auf die

Gegenfahrbahn fuhr. Als die beiden aneinander vorbeifuhren, blieb der Nissan am

rechten Fahrzeugheck des BMW hängen und prallte in der Folge frontal auf einen

nördlich der Straße stehenden Baum. Der nachfolgende Fahrzeugverkehr wurde nicht

gefährdet und kam unfallfrei zum Stehen.

Die 65-Jährige wurde aus ihrem Fahrzeug geborgen und noch vor Ort vom

Rettungsdienst reanimiert. Sie verstarb noch am selben Tag im Krankenhaus, der

Verkehrsunfall war allerdings nicht todesursächlich.

Lechhausen – Abdeckung eines Stromkastens mutwillig beschädigt

Am Freitag (03.02.2023) meldete ein aufmerksamer

Verkehrsteilnehmer gegen Mitternacht einen offenstehenden Stromkasten in der

Linken Brandstraße zwischen der Neuburger Straße und der Hegelstraße Die Abdeckung des Stromkastens wurde mutmaßlich durch rohe Gewalteinwirkung so

stark beschädigt, dass das komplette Gehäuse ausgetauscht werden muss. Der

Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Hinweise unter 0821/323-2310.

Lechhausen – Nötigung im Straßenverkehr

Am Freitag (03.02.2023) wurde eine 30-jährige Radlerin, die gegen

16.45 Uhr in der Schumacher Straße in Richtung Steinerne Furt fuhr, mit sehr

geringem Abstand von einem Pkw überholt., Dabei hupte und gestikulierte der

Autofahrer mit den Händen. Die Fahrradfahrerin wich nach rechts aus und bremste

stark, wobei sie einen Sturz gerade noch verhindern konnte. Bei dem Fahrzeug

handelte es sich um einen weißen Pkw, weitere Details sind derzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der

Rufnummer 0821/323-2310 zu melden.

Versuchte Einbrüche in Gartenhütten

Göggingen – Im Zeitraum von Mittwoch (01.02.2023) bis Samstag (04.02.2023) wurde

die Fensterscheibe einer Gartenhütte in der Kleingartenanlage in der

Gabelsbergerstraße mit einem Stein eingeworfen. Es wurde nichts entwendet, der

Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Zeugen oder weitere Geschädigte in der Anlage werden gebeten, sich bei der PI

Augsburg Süd unter der Rufnummer 0821/323-2710 zu melden.

Oberhausen – Im Laufe der letzten drei Wochen wurde in einer Gartenhütte der

Kleingartenanlage in der Äußeren Uferstraße ein Fenster eingeschlagen. Es wurde

nichts entwendet, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Zeugen oder weitere Geschädigte in der Anlage werden gebeten, sich bei der PI

Augsburg 5 unter der Rufnummer 0821/323-2510 zu melden.

Unfallfluchten

Kriegshaber – Am Samstag (04.02.2023) wurde gegen 17.45 Uhr ein Garagentor in

der Lise-Meitner-Straße zwischen der Dr. Dürrwanger- und der Fritz-Strassmann-

Straße durch ein Fahrzeug beschädigt. Möglicherweise entstand der Schaden

während eines Wendemanövers. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa

1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet um Hinweise unter 0821/323-2610.

Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (03.02.2023), gegen 22.45 Uhr, bis Samstag

(04.02.2023), gegen 10.00 Uhr, wurde an einem in der Kreitmayrstraße zwischen dem

Goldschlägerweg und der Blücherstraße geparkten blauen Kia Punto der

Außenspiegel beschädigt und die Fahrertüre verkratzt. Es entstand ein Sachschaden

in Höhe von etwa 1.100 Euro.

Lechhausen – Am Samstag (04.02.2023), wurde zwischen 18.30 Uhr und 23.30 Uhr

ein auf einem Parkplatz in der Bozener Straße kurz vor der Derchinger Straße

abgestellter grauer VW Passat angefahren. Es entstand ein Streifschaden an der

Stoßstange und dem Kotflügel im vorderen linken Bereich des Fahrzeugs. Der

Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

Hinweise bitte jeweils an die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter 0821/323-2310.

Oberhausen – Am Samstag (04.02.2023), wurde zwischen Mitternacht und 11.00 Uhr

ein in der Weißstraße geparkter schwarzer VW Golf Plus auf der rechten

Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet um Hinweise unter 0821/323-2510.

Oberhausen –Pkw beschädigt

Im Zeitraum von Donnerstag (02.02.2023), gegen 19.45 Uhr, bis

Freitag (03.02.2023), gegen 11.00 Uhr, wurde die rechte Seite eines in der Äußeren

Uferstraße kurz vor der Zainerstraße geparkten weißen Ford Transit mit schwarzer

Farbe besprüht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Rufnummer 0821/323-

2510 erbeten.

Hochfeld –Fahrraddiebstahl

Am Freitag (03.02.2023) wurde zwischen 08.30 Uhr und 14.00 Uhr ein in

der Haunstetter Straße am Bahnhof abgestelltes und mit einem Zahlenschloss

gesichertes schwarzes Herrenrad „Cube Touring One“ im Wert von etwa 900 Euro

entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Süd unter 0821/323-2710

