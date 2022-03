Polizeibericht Augsburg vom 06.03.2022

Univiertel – Wiesenbrand

Im Tatzeitraum vom 03.03.2022 um 16:00 Uhr auf den 04.03.2022 um

07:15 Uhr nahm der Täter, dass zum düngen ausgelegte Stroh auf der Wiese vor dem

Technologiezentrum in Augsburg. Dieses legte er auf einen Haufen und entzündet es.

Es entstand dadurch ein Gesamtschaden von circa 400 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet unter 0821/323-2710 um Zeugenhinweise.

Innenstadt – Körperverletzung nach Diebstahl

Am Freitag (04.03.2022) gegen 14:00 Uhr kam es in einem

Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung. Eine

Verkäuferin beobachtete einen Jugendlichen, wie dieser Klamotten unter seiner

Kleidung versteckte. Sie sprach ihn an, dabei wollte der 17-Jährige zunächst flüchten,

konnte aber davon abgehalten und festgehalten werden. Im weiteren Verlauf, wurden

die Mitarbeiter durch den Jugendlichen beleidigt. Die hinzugezogenen Beamten

nahmen die Straftat auf und verständigten die Erziehungsberechtigten. Der 17-Jährige

muss sich nun unter anderem wegen Beleidigung verantworten.

Innenstadt -Fahrten unter Alkohol und Drogeneinfluss

In der Nacht auf Samstag kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion

Augsburg gegen 00:30 Uhr einen Pkw-Fahrer der auf der Hermannstraße unterwegs

war. Während der Überprüfung nahmen die Beamten beim 56-jährigen Fahrer

Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Das Fahrzeug

wurde verkehrssicher abgestellt. Ein weiterer Fahrer wurde gegen 02:15 Uhr durch eine Polizeistreife in der Thommstraße kontrolliert. Beim 27-Jährigen Fahrer konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Der durchgeführte Drogentest war positiv auf Amfetamin. Der Fahrer wurde für eine Blutentnahme mitgenommen.

Gegen beide Pkw-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Hochzoll – Unfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht auf Samstag (05.03.2022) hörte ein 33-jähriger Anwohner

einen lauten Knall von der Straße. Als er vom Balkon sah, beobachtete er einen grauen

VW-Fahrer, welcher aus einer Parklücke rangierte und dabei mehrfach gegen zwei

geparkte Fahrzeuge fuhr. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten Alkoholgeruch

beim 80-Jährigen fest. Ein Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der Fahrer

wurde für eine Blutentnahme mitgenommen und das Fahrzeug musste abgeschleppt

werden. Die Fahrzeughalter der beschädigten Fahrzeuge wurden verständigt. Der

Führerschein wurde sichergestellt und gegen den Fahrer wird nun unter anderem

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Zeugen gesucht

Oberhausen – Am Freitag (04.03.2022) in der Zeit von 14:15 bis 14:45 Uhr wurde der

auf einem Verbrauchermarkt abgestellten schwarzen VW Golf in der Weiherstraße

(Höhe Hausnummer 10 A) angefahren. Der unbekannte Autofahrer beschädigte den

Pkw an der Fahrerseite. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet unter 0821/323-2510 um Zeugenhinweise.

Innenstadt – Im Zeitraum vom Donnerstag (03.03.2022) 12:00 Uhr bis Freitag

(04.03.2022) 06:00 Uhr wurde ein roter Audi A1 mutmaßlich von einem

vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Der Audi war in der Rosenaustraße (Höhe

Hausnummer 52) am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der verursachte Schaden wird

aktuell auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Kriegshaber – Am Freitag (04.03.2022) zwischen 08:00 und 12:00 Uhr schloss eine

43-Jährige ihren E-Scooter in der Rockensteinstraße (Höhe Hausnummer 33) am

dortigen Fahrradständer mit einem Spiralschloss fest. Der Roller wurde durch einen

unbekannten Täter entwendet.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet in beiden Fällen unter 0821/323-2610 um

Zeugenhinweise.

Innenstadt -Fahrzeug gesucht

Am Freitag gegen 18:00 Uhr beschädigte eine 24-jährige Fahrerin in der

Heilig-Kreuz-Straße (Höhe Hausnummer 25) beim Ausparken einen weißen

Kleinwagen. Die Fahrerin fuhr einmal um den Block, in dieser Zeit fuhr das verunfallte

Fahrzeug weg. Es entstand ein Frontschaden im großen dreistelligen Bereich.

Der weiße Kleinwagenbesitzer und Zeugen werden gebeten sich bei der

Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 zu melden.

Kriegshaber – Geldbeutel aus Fahrzeug gestohlen

Am gestrigen Samstag (04.03.2022) zwischen 10:45 Uhr und 12:00 Uhr

entwendete ein Unbekannter, aus einem versperrten Fahrzeug in der Reinöhlstraße

im niedrigen einstelligen Bereich einen Geldbeutel. Dazu schlug der Täter die

Beifahrerscheibe ein. Der Geldbeutel des Fahrzeuginhabers lag gut sichtbar auf dem

Beifahrersitz.

Die Polizei appelliert erneut, keine Gegenstände bzw. Wertsachen im Fahrzeug

sichtbar zurückzulassen.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet unter 0821/323-2610 um Zeugenhinweise.

Göggingen – Ehrlicher Finder

Am Freitag (04.03.2022) gab ein ehrlicher Finder zwei Geldscheine (50

+ 100 Euro Schein) bei der Polizei ab. Diese fand er gegen 19:15 Uhr auf einem

Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Edisonstraße 2. Das Geld wurde an das

Fundamt Augsburg weitergeleitet.

Der Besitzer kann sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter 0821/323-2710

oder beim Fundamt melden

Innenstadt -Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen

Am Samstag (05.03.2022) kam es gegen 17:45 Uhr auf dem Vorplatz der

City Galerie zu einer Auseinandersetzung unter sechs Jugendlichen. Dabei kam es zu

Handgreiflichkeiten und Beleidigungen zwischen den 10- bis 13-Jährigen. Die

eintreffenden Beamten beruhigten die Lage. Keiner der Beteiligten musste durch den

Rettungsdienst versorgt werden. Es wird nun unter anderem wegen Beleidigung

ermittelt.

Innenstadt – Übergriffe auf Polizeibeamte

Am Sonntag (06.03.2022) gegen 04:00 Uhr wurde der Rettungsdienst zur

Versorgung einer hilflosen jungen Frau in die Halderstraße gerufen. Die Behandlung

vor Ort wurde durch einige Schaulustige erschwert. Als die Frau zur weiteren

Versorgung in den Rettungswagen gebracht wurde, störte ein 20-Jähriger massiv die

Behandlung. Die Beamten versuchten diesen zu beruhigen, dies gelang aber nur

schwer. Im weiteren Verlauf beleidigte er die Polizeibeamten. Gegen ihn wird nun

wegen Beleidigung ermittelt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.