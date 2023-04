Polizeibericht Augsburg vom 06.04.2023

Lechhausen – Einbruch in Tankstelle

Gestern (05.04.2023) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter

gegen 02.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Neuburger Straße. In der

Tankstelle entwendete der Täter Gegenstände im mittleren dreistelligen Bereich. Der

Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden

gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden.

Lechhausen –Unzulässige Umbauten an Auto

Am gestrigen Mittwochen (05.04.2023) war ein 25-Jähriger mit seinem

baulich veränderten Auto auf der Meraner Straße unterwegs.

Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 10.00 Uhr den Mann im Rahmen einer

allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Beamten fest, dass die

Seitenscheiben und die Frontscheinwerfer foliert waren. Außerdem ragten die

Laufflächen der Reifen über die Radkastenkante hinaus. Die Begutachtung durch

einen Sachverständigen ergab einen erheblichen Mangel. Somit ist die

Betriebserlaubnis erloschen und der Mann muss sich um eine Neuerlangung

kümmern.

Die Polizei unterband die Weiterfahrt des Fahrzeuges. Den 25-Jährigen erwartet nun

ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro.

Lechhausen – Mülltonnenbrand

Gestern (05.04.2023) wurde die Feuerwehr sowie die Polizei gegen

16.00 Uhr zu einer brennenden Mülltonne in der Euler-Chelpin-Straße gerufen. Durch

einen Zeugen wurden vor dem Brand fünf Jugendliche in diesem Bereich beobachtet.

Die Polizei suchte in der Umgebung nach den Jugendlichen, konnte diese jedoch nicht

mehr feststellen.

Zwei der Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden:

Jugendlicher 1: männlich, kräftige Statur, trug eine Camouflage Hose.

Jugendlicher 2: männlich, schlank, trug eine Schirmmütze.

Die Mülltonne brannte komplett aus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zeugen werden

gebeten sich unter 0821/323-2310 zu melden.

Innenstadt –Polizist beleidigt und bedroht

Gestern (05.04.2023) fiel Passanten gegen 20.00 Uhr ein Mann in der

Reichenberger Straße auf. Dieser verhielt sich scheinbar aggressiv. Die hinzugerufene

Streife kontrollierte daraufhin den 42-jährigen Mann. Hierbei beleidigte und bedrohte

er die eingesetzten Polizeibeamten. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann unter

anderem wegen Beleidigung.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.