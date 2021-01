Polizeibericht Augsburg vom 08.01.2021

Lechhausen – Auto massiv beschädigt – Zeugen gesucht

Nachträglich angezeigt wurde jetzt eine bereits am vergangenen Dienstag (05.01.2021) verübte mutwillige Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Der in der Neuburger Straße (Höhe Hausnummer 126 – gegenüber der dortigen Gaststätte) abgestellte weiße VW Up wurde offenbar gegen 17.30 Uhr von einem Unbekannten im Heckbereich und den hinteren Fahrzeugseiten zerkratzt. Zusätzlich waren beide hintere Reifen platt. Ob hier nur die Luft aus den Reifen gelassen wurde, oder diese anderweitig beschädigt wurden steht noch nicht fest.Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.