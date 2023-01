E-Scooter-Fahrer betrunken unterwegs

Haunstetten – Am heutigen Sonntag gegen 03.45 Uhr fiel einer Polizeistreife die



Fahrweise eines E-Scooter-Fahrers auf. Dieser war in der Haunstetter Straße



unterwegs und wurde zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellten die



Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest beim 28-jährigen Fahrer



bestätigte den Verdacht der Polizeistreife, denn der Mann war mit über 1,1 Promille



alkoholisiert. Zur Feststellung des Blutalkoholwerts wurde anschließend eine



Blutentnahme in einer Klinik durchgeführt. Der Führerschein des Mannes wurde noch



vor Ort sichergestellt, weil durch sein Verhalten mit dem Entzug der Fahrerlaubnis



gerechnet werden muss. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im



Verkehr ermittelt.



Innenstadt – Auch in der Stettenstraße hielt sich ein Mann nicht an die Vorschriften.



Dort war der 36-Jährige heute gegen 02.20 Uhr mit einem Leih-E-Scooter unterwegs



und wurde zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei fiel den Beamten eine



deutliche Alkoholisierung des Mannes auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von



knapp 1,5 Promille, weshalb anschließend eine Blutentnahme in einer Klink notwendig



war. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Innenstadt – Verkehrskontrolle führt zu Marihuana-Fund





Am heutigen Sonntag gegen 01.30 Uhr führte eine Polizeistreife in der



Perzheimer Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten die



Beamten deutlichen Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeuginneren fest. Bereits kurze



Zeit später bestätigte sich der Verdacht der Streife, denn beim 23-jährigen Beifahrer



wurde eine kleine Menge Marihuana aufgefunden. Auch bei der anschließenden



Wohnungsdurchsuchung stellten Einsatzkräfte mit Unterstützung eines Polizeihunds



eine Kleinmenge Marihuana sicher.



Der 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das



Betäubungsmittelgesetz rechnen. Die Verkehrskontrolle verlief ansonsten ohne



Beanstandungen.

Stadtbereich –Betrüger geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus

Bereits am Donnerstag (05.01.2023) erstatte ein 79-Jähriger Anzeige



bei der Polizei. Als er im Internet surfte, wurde ihm eine Virenmeldung auf seinem PC



angezeigt. Dabei wurde der Mann aufgefordert, eine Hotline zur Behebung des



Problems anzurufen. Der 79-Jährige tat dies und wurde mit einem angeblichen



Microsoft-Mitarbeiter verbunden. Diesem wurde ein Fernzugriff auf den PC des



Seniors ermöglicht. Außerdem übermittelte der Mann – teils unbewusst –



Kreditkartendaten sowie Tans an den Betrüger. Danach wurde der Senior angewiesen,



mehrere Stunden auf die Behebung des angeblichen Viren-Problems zu warten. Der



79-Jährige wurde jedoch zwischenzeitlich stutzig und verständigte seine Bank. Dabei



wurden bereits mehrere Abbuchungen im niedrigen vierstelligen Bereich festgestellt



und seitens der Bank zurückgebucht. Ein Schaden konnte somit in letzter Sekunde



verhindert werden. Nun ermittelt die Polizei nach den Betrügern.

Innenstadt –Unter Medikamenteneinwirkung unterwegs





Am Freitag (06.01.2023) alarmierten Verkehrsteilnehmer gegen 17.00



Uhr die Polizei. Grund war ein Pkw, welcher in der Rote-Torwall-Straße auf der



Gegenfahrbahn stand. Die 59-jährige Fahrerin des Pkw reagierte auf Ansprache nicht



und schien deutlich benommen. Außerdem fiel den Beamten ein frischer



Unfallschaden am Pkw der Frau auf. Vor Ort stellte sich schließlich heraus, dass die



Frau zuvor offenbar Medikamente eingenommen hatte, unter deren Wirkung keine



Kraftfahrzeuge geführt werden dürfen. Der Grund für den Unfallschaden konnte auch



ermittelt werden: Die Frau touchierte bereits bei Fahrtbeginn das Tor ihrer eigenen



Garage. Um zu verhindern, dass die 59-Jährige weiterhin unter dem Einfluss von



Medikamenten mit ihrem Fahrzeug fährt, wurde der Fahrzeugschlüssel



vorrübergehend sichergestellt. Außerdem wurde eine Blutentnahme durchgeführt.



Die Frau muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens unter der Einwirkung



berauschender Mittel rechnen. Vergleichbar zum Fahren unter Alkoholeinfluss oder



Drogeneinwirkung steht auch nach dem Strafgesetzbuch unter Strafe, wer unter



Einwirkung anderer berauschender Mittel – z.B. entsprechender Medikamente – im



Straßenverkehr unterwegs ist

