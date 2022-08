Oberhausen – Lieferfahrzeug entwendet – Täter festgenommen

Am Sonntag (07.08.2022), gegen 23:00 Uhr, stellte ein 50-jähriger

Pkw-Fahrer sein Lieferfahrzeug in der Donauwörther Straße im Bereich der

einstelligen Hausnummern ab. Er entfernte sich kurz von seinem Pkw, um Ware

einzuladen und ließ dabei den Schlüssel im Zündschloss des unversperrten Fahrzeugs

stecken.

In dieser Zeit entwendete ein zunächst unbekannter Täter den abgestellten Pkw und

entfernte sich mit diesem in Richtung Innenstadt. Im Rahmen der eingeleiteten

Fahndung konnte der Mann, ein 40-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland – im

Bereich Donauwörther Straße / Bleicherbreite festgestellt und vorläufig festgenommen

werden. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls eines Kraftfahrzeugs sowie wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg beantragte Haftbefehl gegen den Mann und ordnete

dessen Vorführung an. Zwischenzeitlich erfolgte die Vorführung vor den Haftrichter,

der den beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der 40-Jährige befindet

sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Lechhausen – Zeugensuche nach Einbruch

Nach Rückkehr aus dem Urlaub fanden Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Euler-Chelpin-Straße 12 eine aufgebrochene Wohnungstür vor. In der Zeit vom 02.08.2022, 15:30 Uhr, bis zum 05.08.2022, 19:10 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter durch das Aufbrechen der Zugangstür in die Wohnung ein und erbeuteten unter anderem Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Auch an der Nachbarwohnung war ein Aufbruchsversuch festzustellen. Die Ermittlungen zum Einbruch wurden durch die Kriminalpolizei Augsburg

übernommen. Zeugenhinweise werden unter 0821/323 3810 entgegengenommen.

Innenstadt – Unter Drogeneinfluss auf dem Fahrrad

Am Sonntag (07.08.2022), in den Mittagsstunden, bemerkte ein Zeuge

im Bereich der Schaezlerstraße eine auffällige Radfahrerin und teilte dies der Polizei

mit. Die Frau habe bei der Fahrt beide Fahrstreifen genutzt und sei mehrfach beinahe

gestürzt. Die Beamten konnte die Fahrt in der Bahnhofsstraße mit einer Kontrolle

beenden. Die 47-jährige Radfahrerin war kaum noch ansprechbar, konnte sich kaum

auf den Beinen halten und schien unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Bei einer

Durchsuchung wurde zudem eine geringe Menge Rauschgift aufgefunden.

Die 47-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht und musste sich einer Blutentnahme

unterziehen. Nachdem die Frau nicht mehr alleine gehen und stehen konnte, wurde

sie in Gewahrsam genommen. Die 47-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren

wegen der Verkehrsstraftat und dem Drogenbesitz.

Firnhaberau – Einbruch in Gartenhaus

Im Zeitraum 03.08.2022, 15:00 Uhr – 08.08.2022, 14:30 Uhr, brach ein

Unbekannter in ein Gartengrundstück in der Albrecht-Dürer-Straße ein. Im Garten

wurden die Gartenlaube sowie ein danebenliegendes Gerätehaus aufgebrochen. Der

Täter entwendete unter anderem diverse Gartengeräte und verursachte einen

Beuteschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310 entgegen.

Bärenkeller – Betrunken mit fremden Pkw unterwegs

Am vergangenen Sonntag (07.08.2022) erstattete ein 31-jähriger

Fahrzeugbesitzer Anzeige bei der Polizeiinspektion Augsburg 5. Grund hierfür war,

dass der Mann seinen Pkw, welchen er zuvor in der Wertinger Straße abgestellt hatte,

nicht mehr auffinden konnte. Die Beamten recherchierten und konnten herausfinden,

dass in den frühen Morgenstunden mit dem Mercedes eine Trunkenheitsfahrt

begangen wurde. Ein 34-Jähriger hatte den Pkw mit knapp 2 Promille gesteuert und

war in Lechhausen von der Polizei kontrolliert worden. Der Anzeigeerstatter kannte

den 34-Jährigen nicht, sodass er zur Nutzung des Pkw auch keine Erlaubnis gegeben

hatte. Den Pkw-Schlüssel konnte der 31-Jährige bei der Wache in Lechhausen

abholen. Er hatte seinen Pkw aller Wahrscheinlichkeit nach nicht abgesperrt und der

34-Jährige hatte dies für sich genutzt. Bei der Alkoholfahrt wurde der Mercedes an der

Felge und dem Stoßfänger beschädigt.

Der 34-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und unbefugtem

Gebrauch eines Kraftwagens verantworten.

Pkw mutwillig beschädigt: Zeugensuche

Lechhausen – Am Sonntag (07.08.2022), in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:50 Uhr, war

der blaue Hyundai einer Anwohnerin aus Lechhausen in der Fichtestraße Höhe

Hausnummer 1 geparkt. Ein Unbekannter beschädigte das Fahrzeug an der

Beifahrerseite mutwillig mit einem spitzen Gegenstand und verursachte einen

Sachschaden von circa 500 Euro.

Zeugen zur Sachbeschädigung melden sich bitte unter 0821/323 2310 bei der

Polizeiinspektion Augsburg Ost.

Oberhausen – In der Zeit vom 06.08.2022, 12:00 Uhr, bis zum 08.08.2022, 08:00 Uhr,

war ein weißer Ford Transit in der Ebnerstraße Höhe Hausnummer 9 geparkt. Ein

unbekannter Täter stach, vermutlich mit einem Messer, in den linken Vorderreifen des

Transportes und verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Hinweise zur Tat werden von der PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510

entgegengenommen

