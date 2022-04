Polizeibericht Augsburg vom 10.04.2022

Innenstadt – Kamin beschädigt Tonnenhaus





In der Nacht auf Samstag (09.04.2022) wurde durch den Sturm ein Kamin



in der Heilig-Kreuz-Straße vom Dach der dortigen Brauerei geweht. Der Kamin



beschädigte eine Tonnenüberdachung des Nachbargrundstücks. Dadurch entstand



ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Durch den Vorfall wurde



niemand verletzt.





Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Innenstadt – Am Donnerstag (07.04.2022) gegen 21:20 Uhr war der Geschädigte mit



einem Toyota Prius Taxi auf der Matthias-Claudius-Straße unterwegs. Auf Höhe der



Hausnummer 32 stieß er mit einem Fahrrad zusammen. Dieses wurde von einem



Unbekannten geschoben. Der Unbekannte war in Begleitung einer weiteren



männlichen Person. Durch den Zusammenstoß wurde das Taxi am rechten Kotflügel



beschädigt. Der Taxifahrer stieg aus und es entwickelte sich ein Streitgespräch



zwischen allen Beteiligten. Im weiteren Verlauf entfernten sich die beiden



Unbekannten. Der Schaden wird aktuell auf einen niedrigen vierstelligen Betrag



geschätzt.



Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet unter 0821/323-2710 um Zeugenhinweise.



Oberhausen – Im Zeitraum 07.04.2022 um 17:00 Uhr bis 08.04.2022 gegen 08:30 Uhr



fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten roten VW Golf in der



Hirblinger Straße Höhe Hausnummer 100 an. Der unbekannte Autofahrer beschädigte



die Frontstoßstange des VWs. Der vor Ort entstandene Schaden beläuft sich aktuell



auf einen hohen dreistelligen Betrag. Der Unbekannte ließ einen Zettel mit einer nicht



vergebenen Telefonnummer an der Windschutzscheibe zurück.



Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet unter 0821/323-2510 um Zeugenhinweise

Pfersee – Am Donnerstag (07.04.2022) im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr fuhr



ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Audi A1 in der Pröllstraße Höhe



Hausnummer 9 an. Dabei Entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro an



der Heckstoßstange.



Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet unter 0821/323-2610 um Zeugenhinweise.



Pfersee – Im Zeitraum 07.04.2022 um 21:00 Uhr bis 08.04.2022 gegen 13:00 Uhr



beschädigte ein unbekannter Täter einen blauen Volvo V50. Der Pkw war in der



Ludwig-Thoma-Straße auf Höhe Hausnummer 2 geparkt. Der Täter zerkratzte mit



einem unbekannten spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite. Es entstand



dadurch ein Schaden von circa 2.000 Euro. Laut Angaben der Geschädigten wurden



noch weitere Fahrzeuge in der Straße beschädigt.



Die Polizei bittet weitere Geschädigte und Zeugen sich bei der Polizeiinspektion



Augsburg 5 unter 0821/323-2510 zu melden.







Oberhausen –Handyverstoß mit größeren Folgen





Am Freitag (08.04.2022) gegen 10:22 Uhr beobachtete eine Streife



einen Opel Astra auf der Donauwörther Straße. Der Fahrer benutzte sein Handy



während der Fahrt und wurde von den Beamten angehalten. Während der Überprüfung



des 29-jährigen Fahrers stellten die Polizisten fest, dass gegen ihn ein Fahrverbot



vorliegt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüsse sichergestellt.



Der Fahrer muss sich nun unter anderem wegen Fahren trotz Fahrverbot verantworten.





Innenstadt – Fahrt unter Alkoholeinfluss





Am Samstag (09.04.2022) um kurz vor 02:00 Uhr kontrollierte eine Streife



einen Frau. Sie war mit ihrem VW auf der Nagahama-Allee unterwegs. Während der



Überprüfung nahmen die Beamten bei der 24-jährigen Fahrerin Alkoholgeruch wahr.



Ein Test ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Gegen die Fahrerin wird jetzt wegen



Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.