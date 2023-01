Rechts der Wertach – Einbruch in Bürogebäude

Im nicht näher eingrenzbaren Zeitraum vom 23.12.2022 bis zum 09.01.2023 wurde in ein Bürogebäude in der Austraße 30 eingebrochen. Nach Aufhebeln der Eingangstüre gelangte der unbekannte Täter in das Anwesen und entwendete aus dem Büro eine Geldkassette mit Bargeld im unteren bis mittleren zweistelligen Eurobereich. Der von ihm hinterlassene Sachschaden ist mit 1.000 Euro jedoch deutlich höher.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Lechhausen – Fahrzeuge entwendet

Offenbar in der Nacht vom 09./10.01.2023 (Mo./Di.) wurden vom Verkaufsgelände eines Autohauses in der Donaustraße 7 zwei dort zum Verkauf ausgestellte Gebrauchtwagen entwendet. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um zwei weiße Opel Insignia im Gesamtwert von rund 65.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten die Täter die Frequenz der Schlüsselfernbedienung ausgelesen oder anderweitig in Erfahrung gebracht haben, um die Fahrzeuge vom Verkaufsgelände wegfahren zu können.

Wer hierzu in der Donaustraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, Personen gesehen hat, die sich in auffälliger Weise bei dem Autohändler umgesehen haben, oder Hinweise auf die entwendeten Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich mit der Kripo Augsburg unter 0821/323 3810 in Verbindung zu setzen.