Unfallfluchten

Göggingen – Eine 45-Jährige erstattete am gestrigen Mittwoch (10.08.2022) Anzeige wegen Unfallflucht. Die Frau hatte ihren grauen Hyundai in der Röntgenstraße Höhe Hausnummer 12 am Fahrbahnrand geparkt. In der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug ein Schaden am rechten Kotflügel verursacht. Die Schadenshöhe wurde auf 200 Euro geschätzt.



Univiertel – Ebenfalls beschädigt wurde ein blauer VW, welcher am 09.08.2022, zwischen 12:00 Uhr – 14:00 Uhr, in der Salomon-Idler-Straße 18 geparkt war. Der verursachte Schaden an der linken vorderen Seite wurde auf 1.000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen werden sachdienliche Hinweise von der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter 0821/323 2710 entgegengenommen.

Göggingen – Handy am Ohr führt zu weiteren Verstößen

Am 10.08.2022, gegen 11:00 Uhr, stellten die Beamten bei der Verkehrsüberwachung in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße einen Handyverstoß fest. Der 31-jährige Pkw-Fahrer wurde wegen des Verstoßes angehalten. Bei der Kontrolle konnten die Beamten beim Fahrer drogentypische Anzeichen feststellen, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Obendrein hatte der 31-Jährige zudem keinen Führerschein mehr und muss sich nun wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie den begangenen Ordnungswidrigkeiten verantworten.

Lechhausen – Sachbeschädigung am Automaten

In der Zeit vom 09.08.2022, 21:00 Uhr, bis zum 10.08.2022, 20:30 Uhr, wurde ein Getränke- und Snackautomat in der Meraner Straße 3 mutwillig beschädigt. Der Automat wurde durch einen unbekannten Täter aus der Verankerung gerissen. Zudem wurde die Scheibe verkratzt. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung werden unter 0821/323 2310 von der Polizeiinspektion Augsburg Ost entgegengenommen.

Firnhaberau–Diebstahl aus Garten

Im Zeitraum von Dienstag (09.08.2022), 15:00 Uhr, auf Mittwoch (10.08.2022), 15:30 Uhr, entwendete ein Unbekannter aus einer Gartenanlage in der Albrecht-Dürer-Straße eine Heckenschere und zwei Leitern. Der Täter hatte vergeblich versucht das Holztor zum Garten aufzuhebeln und so einen Sachschaden von 300 Euro verursacht. Danach hatte der Unbekannte vermutlich das Tor einfach überstiegen und gelangte so in den Garten. Der Beuteschaden wurde mit 300 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter 0821/323 2310 erbeten.

Oberhausen – Schaufensterscheibe beschädigt

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet, nachdem ein unbekannter Täter die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Ulmer Straße (Bereich der 10er-Hausnummern) beschädigt hatte. Die Tat wurde in der Zeit 09.08.2022, 20:00 Uhr – 10.08.2022, 06:00 Uhr, begangen. Der Sachschaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise zur Tat werden unter 0821/323 2510 von der Polizeiinspektion Augsburg 5 entgegengenommen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.