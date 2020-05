Polizeibericht Augsburg vom 12.05.2020

Göggingen -Brand an einem Firmengebäude

Bei einem Getriebehersteller in der Gögginger Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zum Polizeipräsidium kam es heute Nacht (12.05.2020) gegen 02.20 Uhr zu einem Brandausbruch, bei dem aber keiner der dort Beschäftigen zu Schaden kam. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand die Holzverkleidung einer Filteranlage an der Außenseite einer Produktionshalle in Brand. Das Feuer konnte von der Berufsfeuerwehr Augsburg schnell gelöscht werden. Nach ersten Einschätzungen vor Ort könnte sich der Brandschaden im Bereich zwischen 15–.000 bis 20.000 Euro bewegen. Als Brandursache dürfte ersten Ermittlungen zufolge mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt an der Filteranlage in Frage kommen, dem die Brandermittler der Kripo Augsburg nun genauer nachgehen.

Hochzoll – Wer macht denn sowas?

Auf das Schulgelände der Grundschule Süd in der Höfatsstraße hat sich ein unbekannter Täter offenbar im Zeitraum vom 02. – 05.05.2020 begeben. Hier hatte er es nach Übersteigen des Zaunes dann auf die Kletter-/Boulderwand, die sich auf dem Sportplatz des Schulareals befindet, abgesehen. Rund 70 Halte-/Klettergriffe wurden aus der Wand geschraubt und entwendet. Der Schaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Pfersee – Spiegelabtreter gesucht

Am vergangenen Wochenende zwischen dem 08.05.2020 (Fr.) und Samstag, den 09.05.2020 wurde mutwillig an einem in der Chemnitzer Straße (Höhe Hausnummer 14) geparkten grauen Honda Civic der linke Außenspiegel augenscheinlich abgetreten. Hierbei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro für den geschädigten Autobesitzer.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

