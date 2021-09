Polizeibericht Augsburg vom 12.09.2021

Lechhausen –Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Freitag (10.09.2021) bezog eine 18-Jährige mit Unterstützung eines Familienangehörigen und einer Umzugsfirma in der Brunnenstraße auf Höhe der Klausstraße eine Wohnung, als ein 35-Jähriger seinen Pkw gegen 15:50 Uhr in einer benachbarten Feuerwehrzufahrt abstellte. Nachdem dieser von dem Familienangehörigen gebeten worden war, seinen Pkw wegzufahren, um die Wohnung weiter einräumen zu können, kam es zu einem lautstarken Streit. Im Zuge dieser Auseinandersetzung schubsten sich die beiden Männer gegenseitig.

Als der Familienangehörige in der Folge hinter den Pkw des 35-Jährigen ging, um dessen Kennzeichen zu fotografieren, stieg dieser ins Fahrzeug und fuhr rückwärts auf den Mann zu. Der Familienangehörige konnte dem Pkw ausweichen und schlug dabei mit der Hand eine Delle in das Fahrzeug. Alle Beteiligten blieben unverletzt, am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Gegen den 35-Jährigen wird nun u. a. wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Den Familienangehörigen erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Innenstadt – Schwarzfahrer wird handgreiflich

Am 11.09.2021 (Samstag), gegen 19:20 Uhr, wurde ein 32-jähriger Mann in einem Bus der Linie 501 im Bereich des Hauptbahnhofes einer Fahrscheinprüfung unterzogen. Der Mann hatte seine Streifenkarte falsch abgestempelt, weswegen die Fahrscheinprüfer seine Personalien erheben wollten. Der 32-Jährige widersetzte sich der Aufforderung jedoch und wollte sich entfernen. Bei dem Versuch ihn daran zu hindern, wurde der Mann handgreiflich und schlug in Richtung des Kopfes des Fahrscheinprüfers. Glücklicherweise wurde der Kontrolleur nur leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Leistungserschleichung und Körperverletzung.

1834 – Vandalismus

Innenstadt – In der Zeit von 10.09.2021, 20:00 Uhr, bis 11.09.2021, 09:15 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person die Eingangstüre an einem Anwesen in der Schmiedgasse (Bereich der 10er Hausnummern). Die Türe wurde mit massiver Gewalt aufgebrochen. Da ein Anwohner zu einer nicht näher benennbaren Zeit in der Nacht einen Mann laut schreien hörte und auch laute Schläge gegen die Türe vernahm, geht die Polizei derzeit von Vandalismus aus. In dem Anwesen wurde kein weiterer Sachschaden angerichtet. An der Eingangstüre entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Eine Beschreibung zu dem Täter liegt nicht vor.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.

Innenstadt -Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von 11.09.2021, 20:30 Uhr, bis 12.09.2021, 00:30 Uhr, wurden in der Katharinengasse (Bereich der einstelligen Hausnummern) zwei Handtaschen aus einem schwarzen 6er BMW Coupe mit Günzburger Kennzeichen (GZ) entwendet. Die Eigentümerinnen der Handtaschen ließen diese bei ihrem Stadtbesuch im Fahrzeug zurück. Wie das Fahrzeug geöffnet wurde ist nicht bekannt, es wurde nicht beschädigt. Insgesamt entstand ein Beuteschaden von etwa 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.

Lechhausen – Diesel aus Lkw abgezapft

Im Zeitraum von Donnerstag (09.09.2021), 16:00 Uhr, bis Freitag (10.09.2021), 06:30 Uhr, wurden von einem Am Mittleren Moos, zwischen den Einmündungen Dasinger Straße und Beim Grenzgraben, abgestellten Sattelschlepper rund 150 Liter Diesel abgepumpt. Des Weiteren wurden beide Außenspiegel entwendet.

Die PI Augsburg Ost bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323 2310.

Innenstadt -Vor den Augen der Polizei: Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall

Am 12.09.2021, gegen 03:00 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Grottenau. Im Bereich der Ludwigstraße geriet er mit seinem Vorderreifen an den Randstein und stürzte. Dabei schlug er mit dem Kopf auf dem Gehweg auf und erlitt glücklicherweise nur eine Schürfwunde. Zeitglich befand sich eine Polizeistreife in der Ludwigstaße und konnte den Unfall beobachten. Als die Beamten dem Mann zu Hilfe kamen, stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest bestätigte die Vermutung der Beamten. Der Test ergab einen Alkoholwert von rund 1,6 Promille. Der 42-Jährige verweigerte zunächst eine medizinische Versorgung, musste jedoch ohnehin wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr zur Blutentnahme ins Uniklinikum Augsburg verbracht werden. Nach erfolgter Erstversorgung, sowie der Blutentnahme blieb der Mann zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus.

