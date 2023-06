Polizeibericht Augsburg vom 13.06.2023

Oberhausen –Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Freitag (09.06.2023), 00.00 Uhr bis Montag (12.06.2023), 23.50 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Außenlampen eines Bürogebäudes in der Dieselstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Pfersee –Sachbeschädigung in Musterhaus

Am vergangenen Sonntag (11.06.2023) drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in der Zeit von 00.00 Uhr bis 21.30 Uhr in ein Musterhaus in der Jane-Addams-Straße ein und beschädigten dort diverse Gegenstände. Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Kriegshaber –Diebstahl aus Anhängern

Im Zeitraum von Donnerstag (01.06.2023), 00.00 Uhr bis Montag (12.06.2023), 20.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Anhänger in der Sommestraße und entwendeten aus ihnen diverse Gegenstände. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323- 2610 entgegen.

Pfersee –Unfallflucht

Am gestrigen Montagabend (12.06.2023) kam es zu einem Unfall mit einem geparkten Pkw in der Holzbachstraße. Der Unfallverursacher flüchtete.

Gegen 23.45 Uhr hörte eine 35-jährige Pkw-Besitzerin einen lauten Knall und stellte einen Unfallschaden an ihrem geparkten Pkw fest. Anschließend verständigte sie die Polizei. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Innenstadt –Unfall – Zeugen gesucht

Am gestrigen Montag (12.06.2023) kam es in der Burgkmairstraße Ecke Prinzregentenplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter. Es wurde niemand verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die vorfahrtsberechtige Pkw-Fahrerin gegen 08.50 Uhr den Prinzregentenplatz in Richtung Holbeinstraße. Der Kleintransport bog aus der Burgkmairstraße auf die Holbeinstraße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Der Unfallhergang konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Deshalb sucht die Polizei nach unbeteiligten Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

