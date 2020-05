Polizeibericht Augsburg vom 14.05.2020

Innenstadt – Teure Zollgebühren

Ein 54-Jähriger erhielt in den zurückliegenden Tagen einen Anruf eines Mitarbeiters einer angeblichen Gerichtsstelle aus München. Gegen ihn würde eine offene Forderung eines ausländischen Gewinnspielunternehmens bestehen. Zuständig für die Bearbeitung sei jedoch eine Stelle in Stuttgart (?), die er deswegen anrufen solle. An besagter Stelle wurde er dann aufgefordert, Bearbeitungsgebühren in Höhe von 159 Euro per Western Union in die Türkei zu überweisen, was der 54-Jährige auch tatsächlich machte. Als er dann gestern erneut einen Anruf erhielt und ihm dabei ein Gewinn in Höhe von 49.000 Euro in Aussicht gestellt wurde, war er zurecht skeptisch – vor allem nachdem er vorab Zollgebühren in Höhe von 3.800 Euro bezahlen sollte. Stattdessen ging der Angerufene zur Polizei und meldete den betrügerischen Vorfall.

Wir haben bereits öfters über derartige Betrugsmaschen am Telefon berichtet, auch in abgewandelter Form. Wäre der Geschädigte auf das „erweiterte“ Angebot eingegangen, hätte er vermutlich einen weiteren Anruf erhalten, wo ihm dann gesagt worden wäre, dass sein Gewinn aufgrund eines Zahlendrehers viel höher sei und er nicht 49.000 sondern 94.000 Euro gewonnen habe. Hierfür fallen dann natürlich auch höhere Gebühren an… Diese und weitere Betrugsmaschen, die auch durch das Corona-Virus nicht ausgemerzt werden, finden Sie u.a. im Internet unter: www.polizei-beratung.de

Hochzoll – Auto beschädigt

Offenbar in der Nacht vom 11./12.05.2020 (Mo./Di.) wurde ein in der Trettachstraße (Höhe Hausnummer 5) geparkter weißer Honda CRV mehrfach auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der hierbei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Kriegshaber – Unfallflucht

Am Dienstag (12.05.2020) zwischen 18.30 und 20.30 Uhr wurde ein in der Lincolnstraße (Höhe Hausnummer 4) abgestellter blauer Fiat 500 an der Fahrerseite angefahren (Streifschaden hinter der Fahrertüre). Der Unfallschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

