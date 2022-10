Lechhausen – Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von 12.10.2022 18:30 Uhr bis zum 13.10.2022 08:20 Uhr

wurde in der Leipziger Straße (im Bereich Hausnummer 60) ein Kleintransporter

aufgebrochen. Der unbekannte Täter entwendete im Anschluss die sich im Pkw

befindlichen Werkzeuge (Nivelliergerät der Marke Zeis, Hochbaulasergerät,

Schlagbohrmaschine). Der entstandene Diebstahlsschaden beträgt knapp 3.000 Euro,

der am Fahrzeug entstandene Sachschaden dürfte bei rund 450 Euro liegen.

Zeugen werden gebeten sich unter der 0821/323-2310 bei der PI Augsburg Ost zu

melden.

Verkehrsunfallfluchten

Hochfeld – In der Zeit vom 12.10.2022, 18:00 Uhr bis zum 13.10.2022, 11:00 Uhr

wurde in der Johann-Georg-Halske-Straße durch eine bislang unbekannte Person ein

Tor der dortigen Kindertagesstätte beschädigt. Die unbekannte Person muss beim

Rangieren mit seinem Pkw gegen das dortige Tor gefahren sein und entfernte sich im

Anschluss von der Unfallstelle ohne sich bei der Kindertagesstätte zu melden. Der

Sachschaden wird aktuell auf einen höheren dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der 0821/323-2710 bei der PI

Augsburg Süd zu melden.

Firnhaberau – Am vergangenen Dienstag (11.10.2022) zwischen 18.00 und 21.00

Uhr, wurde ein in der Schillstraße (Höhe Hausnummer 105) geparkter schwarzer

Subaru Forester von einem Unbekannten angefahren. Der Streifschaden an der

rechten Fahrzeugseite wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Lechhausen – Gestern (13.10.2022) zwischen 07.45 und 08.00 Uhr, wurde ein am

rechten Fahrbahnrand der Neuburger Straße 8 abgestellter schwarzer Opel Grandland

im linken Frontbereich (Stoßstange, Kotflügel, Scheinwerfer) angefahren. Der

unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Hinweise auch hier bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Innenstadt -Brand einer Mülltonne

Am Donnerstag (13.10.2022) wurde der Polizei gegen 13:15 Uhr eine

brennende Mülltonne in der Beethovenstraße mitgeteilt. Der Brand der Mülltonne griff

noch auf nebenstehende Tonnen über, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung

kam. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Jedoch mussten

aufgrund der starken Rauchentwicklung mehrere Wohnungen des

Mehrparteienhauses durch die Feuerwehr geöffnet und gelüftet werden.

Personen wurden nicht verletzt, der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf rund

10.000 Euro geschätzt.

Aus welchem Grund die Mülltonne in Brand geriet ist aktuell Gegenstand der

kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich unter der 0821/323-

3810 zu melden.

Innenstadt – Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Heute Nacht (14.10.2022) gegen 01.30 Uhr wurde ein 17-Jähriger

E-Scooter-Fahrer im Bereich der Stettenstraße kontrolliert. Hierbei stellte sich dann

auch schnell eine Alkoholisierung des jungen Mannes heraus: ein vor Ort

durchgeführter freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Eine

Blutentnahme war die Folge, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

