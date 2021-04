Polizeibericht Augsburg vom 15.04.2021

Innnenstadt -Sachbeschädigung an Schnellimbiss

Am 14.04.2021 gegen 05:40 Uhr warf ein Unbekannter die Fensterscheibe eines Schnellimbisses in der Konrad-Adenauer-Alle (Bereich der einstelligen Hausnummern) ein. Die Tat wurde offensichtlich auch von Passanten wahrgenommen. Der Täter trug zur Tatzeit eine rote Jacke und eine schwarze Hose (evtl. handelt es sich um einen FCA-Trainingsanzug?). Er hatte eine Cappi und eine Kapuze auf und trug vermutlich einen schwarzen Fanschal. Die Statur des Mannes ist normal, eher sportlich. Der Mann lief nach der Tat an einer vor Ort befindlichen Frau vorbei und entfernte sich in Richtung Theodor-Heuss-Platz. Eventuell wurde der Mann auch von Lieferanten einer nahegelegenen Bäckerei beobachtet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110 zu melden.

Hochzoll – Unbekannter will in Wohnung eindringen

Am 14.04.2021 gegen 18:30 Uhr klingelte ein Unbekannter bei einer Seniorin eines Mehrfamilienhauses in der Schwangauerstraße (Bereich der 20er Hausnummern) an der Wohnungstüre. Als diese öffnete, versuchte der Mann in die Wohnung zu gelangen, was die Bewohnerin jedoch mit ihrem Rollator verhindern konnte. Nachdem ein weiterer Anwohner gerade nach Hause kam und den unbekannten Mann entdeckte, verließ dieser beschleunigt das Anwesen und ging auf den gegenüberliegenden Parkplatz eines Supermarktes. Der Mann stieg in einen Pkw mit dem Teilkennzeichen A-GH ???? und fuhr davon. Er wurde als ca. 30-35 Jähriger mit einer Körpergröße von circa 180 cm, normaler Figur und dunkler Bekleidung beschrieben.

Hinweise zu dem Vorfall bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Lechhausen – Verkehrsunfallflucht

Der Geschädigte parkt seinen schwarzen Pkw, Marke Audi, in der Zeit vom 13.04.2021, 23:00 Uhr, bis 14.04.2021, 08:00 Uhr, in der Seidererstraße (Bereich der 10er Hausnummern). Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er an der vorderen linken Fahrzeugseite einen Streifschaden fest. Dieser rührt offensichtlich von einem Rangiermanöver her. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Lechhausen – Der weiße Pkw, Marke Daimler, eines weiteren Geschädigten stand in der Blücherstraße an der Ecke Scharnhorststraße und wurde ebenfalls von einem flüchtigen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Offensichtlich entstand der Schaden bei einem Parkmanöver. Die Schadenshöhe beträgt hier etwa 1.200 Euro.

Hinweise zu beiden Fällen werden an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310 erbeten.

Lechhausen – Diebstahl eines E-Bikes

In der Zeit vom 13.04.2021, 14:00 Uhr, bis 14.04.2021, 08:45 Uhr, wurde ein schwarz/rotes Herren-E-Bike der Marke Staiger aus einem abgesperrten Tiefgaragenabteil im Bereich der Robert-Bosch-Straße (10er Hausnummern) entwendet. Der oder die Täter hebelten das versperrte Abteil mit einem unbekannten Werkzeug auf und entwendeten das mit einem Schloss gesicherte E-Bike daraus. Das Fahrrad hatte einen Wert von circa 1.900 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Augsburg / B 17- Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Auf dem Beschleunigungsstreifen auf Höhe des Kobelwegs kam es am 14.04.2021 gegen 05:10 Uhr zu einem Auffahrunfall von drei hintereinander fahrenden Fahrzeugen. Der Fahrzeugführer des ersten Fahrzeugs konnte verkehrsbedingt nicht auf die B 17 einscheren und musste bremsen. Der zweite Fahrzeuglenker dahinter bemerkte dies zu spät und fuhr auf das erste Fahrzeug auf. Dem Letzten der drei Fahrzeugführer gelang es ebenfalls nicht sein Fahrzeug rechtzeitig abzubremsen, weswegen auch er auf das vorausfahrende Fahrzeug auffuhr. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro und die erste Fahrspur, sowie der Beschleunigungsstreifen mussten für eine Stunde gesperrt werden. Ein Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und zur weiteren Abklärung ins Uniklinikum verbracht.

