Polizeibericht Augsburg vom 15.09.2023

Kriegshaber – Von Unbekannten geschlagen

Am gestrigen Donnerstag (14.09.2023) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen Autofahrer und offenbar drei bislang unbekannten Tätern in der Bürgermeister-Ackermann-Straße Ecke Holzbachstraße.

Gegen 17.45 Uhr stand der 27-Jährige mit seiner Frau an der Kreuzung Bürgermeister-Ackermann-Straße Ecke Holzbachstraße auf der Linksabbiegespur. Ein BMW, der mit vier männlichen Personen besetzt war, befand sich zu diesem Zeitpunkt neben dem Auto des 27-Jährigen. Hierbei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, bei der ein bislang unbekannter Mitfahrer aus dem BMW die Frau des 27-Jährigen beleidigte. Daraufhin verließen sowohl der 27-Jährige, als auch zwei bislang unbekannte Mitfahrer des BMWs ihre Autos. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den zwei bislang unbekannten Mitfahrern (Unbekannter 1 und 2) des BMWs und dem 27-Jährigen. Hierbei wurde der 27-Jährige leicht verletzt und wurde anschließend im Krankenhaus behandelt.

Die bislang Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:

Unbekannter 1: männlich, 18-25 Jahre, schlank, blonde Haare, blau/weißer Sportanzug, südländisches Aussehen

Unbekannter 2: männlich, 18-25 Jahre, schlank, dunkle Haare, schwarze Kleidung, südländisches Aussehen

Unbekannter 3 (Beifahrer des BMW): männlich, 18-25 Jahre, dunkle Haare, schwarzes T-Shirt, großes Tattoo an einem Arm, südländisches Aussehen

Unbekannter 4 (Fahrer des BMW): männlich, 18-25 Jahre, kräftige Statur, trug eine Brille, südländisches Aussehen.

Die vier bislang unbekannten Personen waren offenbar mit einem beigen BMW X6 oder X4 mit Augsburger Kennzeichen unterwegs.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Unfallfluchten

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag (14.09.2023) kam es zu einer Unfallflucht in der Dr.-Otto-Meyer-Straße.

In der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr parkte ein 39-Jähriger seinen Opel am rechten Fahrbahnrand. Als er zu seinem Auto zurückkam, stelle er einen Schaden an seinem Auto fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich offenbar von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Lechhausen – Am vergangenen Mittwoch (13.09.2023) kam es zu einer weiteren Unfallflucht in der Curtiusstraße.

In der Zeit von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr parkte ein 27-jähriger BMW-Fahrer sein Auto am Fahrbahnrand. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden an seinem Auto fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich offenbar von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Haunstetten – Am Donnerstag (16.09.2023) ereignete sich auf der Haunstetter Straße eine Unfallflucht.

Gegen 16.00 Uhr fuhr ein 15-jähriger Fahrer mit seinem Leichtkraftrad die Haunstetter Straße stadtauswärts. Links neben dem 15-Jährigern fuhr ein weiterer unbekannter Pkw. Dieser wechselte unvermittelt die Fahrspur. Der Fahrer des Leichtkraftrades musste deshalb abrupt bremsen, kam hierdurch zum Sturz und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

Oberhausen – Sachbeschädigung an Schule

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (13.09.2023), 15.30 Uhr und Donnerstag (14.09.2023), 07.00 Uhr, beschmierte ein unbekannter Täter die Fassade einer Schule in der Flurstraße.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2510 mit der Polizeiinspektion Augsburg 5 in Verbindung zu setzen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.