Polizeibericht Augsburg vom 16.01.2024

Lechhausen – Diebstahl aus Wohnung

Am Montag (15.01.2024), zwischen 07.30 Uhr und 15.40 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Klausstraße ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Der genaue Beuteschaden steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt wegen eines Diebstahldeliktes und bittet unter 0821/323-2310 um Hinweise.

Sachbeschädigungen

Oberhausen – Zwischen Sonntag (14.01.2024), 23.00 Uhr und Montag (15.01.2024), 08.50 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Eingangstüre eines Schnellrestaurants in der Donauwörther Straße. Es entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich.



Oberhausen – Im Zeitraum von Freitag (12.01.2024) bis Montag (15.01.2024), 18.00 Uhr, beschmierte ein bislang unbekannter Täter die Fassade einer Tiefgarage in der Mennwarthstraße. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet unter 0821/323-2510 um Hinweise.

Pfersee – Unfallflucht

Am Montag (15.01.2024), gegen 10.50 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stadtberger Straße eine Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer verursachte an einem geparkten BMW einen Schaden und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen sich unter 0821/323-2610 zu melden.

Innenstadt – Brand

Am Freitag (12.01.2024), zwischen 21.00 Uhr und 21.30 Uhr, ereignete sich ein Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Bauer-Straße. Die verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Durch einen Zeugen konnten kurze Zeit vorher unbekannte Personen in dem Kellerabteil festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache und bittet Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Personen geben können, sich unter 0821/323-3810 zu melden.