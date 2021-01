Polizeibericht Augsburg vom 17.01.2021

Oberhausen – Pkw-Aufbruch

Innenstadt – Fahrscheinprüfer beleidigt und attackiert

Am 15.01.2021, gegen 11:20 Uhr, kontrollierten zwei Fahrscheinprüfer in der Straßenbahnlinie 1 einen 39-jährigen Fahrgast im Bereich der Barfüßerstraße. Der aggressive Mann konnte kein gültiges Ticket vorweisen und weigerte sich seinen Ausweis auszuhändigen. Während der Kontrolle beleidigte er die 23 und 25 Jahre alten Kontrolleure massiv, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Dadurch ließ sich der 39-Jährige allerdings auch nicht beruhigen. Der Mann beleidigte ebenso die Polizeibeamten wiederholt und muss sich nun neben der Leistungserschleichung auch wegen Beleidigung verantworten.

Am 16.01.2021 ging ein 18-jähriger Fahrgast in der Straßenbahnlinie 3 zwei Fahrscheinprüfer an, wodurch ein 21-jähriger Kontrolleur leicht verletzt wurde. Der Beschuldigte war nicht in Besitz einer Fahrkarte und versuchte während der Kontrolle im Bereich der Haltestelle Rosenaustraße aus der Tram zu flüchten. Die Fahrscheinprüfer stellten sich dem Mann in den Weg, wodurch es auf dem Gehweg zu einer Rangelei kam. Dabei zog sich der 21-jährige Fahrscheinprüfer eine blutende Wunde am Finger zu und das elektronische Kontrollgerät wurde beschädigt.