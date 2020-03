Polizeibericht Augsburg vom 17.03.2020

Unfallfluchten – Zeugen gesucht

Pfersee – Im Zeitraum vom 15.03.2020, 12:00 Uhr bis 16.03.2020, 10:00 Uhr, wurde ein im Hof der Germersheimer Straße 25 geparkter weißer Opel im Bereich der rechten vorderen Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. – Im Zeitraum vom 15.03.2020, 12:00 Uhr bis 16.03.2020, 10:00 Uhr, wurde ein im Hof der Germersheimer Straße 25 geparkter weißer Opel im Bereich der rechten vorderen Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610. Hochzoll – In der Nacht vom 15.03.2020, 20:00 Uhr bis 16.03.2020, 06:45 Uhr, wurde ein in der Füssener Straße 24 geparkter schwarzer Mazda hinten links vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.







Oberhausen – Zwei Autos verkratzt

In der Eschenhofstraße 4 wurde ein Opel und ein Fiat das Ziel eines Sachbeschädigers. Im vermutlichen Zeitraum vom 13.03.2020, 16:00 Uhr bis 14.03.2020, 15:00 Uhr, verkratzte ein unbekannter Täter den Lack der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.







Kriegshaber – Regenfallrohr beschädigt

In der Sommerstraße wurden in der Zeit vom 14.03.2020, 14:00 Uhr bis 16.03.2020, 08:15 Uhr, drei Regenfallrohre am Gebäude eines Förderzentrums mutwillig beschädigt und mussten teilweise ersetzt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.