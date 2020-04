Polizeibericht Augsburg vom 17.04.2020

Göggingen –Telefonbetrüger scheitert

Ein 78-jähriger Augsburger erhielt gestern einen Anruf von einem vermeintlichen Herrn „Schubert“ von derRechtsabteilung der Deutschen Rentenversicherung Berlin. Dieser teilte ihm mit, dass er 2011 telefonisch einen Vertag in Thailand abgeschlossen und immer noch nicht bezahlt habe. Deshalb müsse nun die Rente gepfändet werden. Die Kosten hätten sich bislang auf 1.200 Euro summiert, zuzüglich 400 Euro Anwaltskosten. Die genannte Summe sollte der Rentner über Western Union dann an zwei unterschiedliche Empfänger berweisen, um sogar noch Steuern zu sparen. Der Anrufer mittleren Alters sprach einwandfreies Deutsch mit Berliner Dialekt. Der angerufene Senior fiel jedoch nicht auf diese Masche herein, sondern verständigte stattdessen die Polizei.

Wie sie sich vor derartigen Telefonbetrügern schützen können und mit welchen Maschen diese agieren, finden Sie auch unter: www.polizei-beratung.de

Innenstadt – Einbruch in Hotel

Offenbar in der Nacht vom 15./16.04.2020 (Mi./Do.) drang ein unbekannter Täter über die Gebäuderückseite, nachdem er mehrere Türen aufgehebelt hatte, in die Rezeption eines Hotels in der Ludwigstraße ein. Hier öffnete er dann gewaltsam eine Schublade und entwendete Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Innenstadt – E-Scooter reihenweise entsorgt

Seit Mitte Januar bis Anfang April diesen Jahres sind insgesamt 15 gewerblich vermietete E-Scooter – allesamt von der gleichen Firma –abhandengekommen. Die Geodaten der betroffenen Fahrzeuge endeten alle im Bereich rund um die Senkelbach- bzw. Kesterstraße, wo sie dann allesamt im Senkelbach versenkt und stark beschädigt aufgefunden wurden. Anhand der massiven Beschädigungen können die E-Scooter nicht mehr benützt werden.

Der zwischenzeitlich angefallene Sachschaden liegt nach Firmenangaben bei insgesamt knapp 11.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.

Innenstadt – Auto verkratzt

Am gestrigen Donnerstag (16.04.2020), zwischen 02.00 Uhr nachts und 16.00 Uhr nachmittags, wurde ein in der Straße „Herrenhäuser“ geparkter schwarzer VW Tiguan an der kompletten linken Fahrzeugseite verkratzt. Hierbei entstand nach Angaben der Besitzerin ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.

Pfersee – Alkoholbedingter Verkehrsunfall

Gestern, kurz nach 23.30 Uhr, war ein 40-Jähriger Mercedes-Fahrer in der Uhlandstraße unterwegs. Auf Höhe der Novalistraße stieß er dann aufgrund alkoholbedingter Ausfallerscheinungen mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel zusammen. Durch den Aufprall wurde der Opel auf einen davor parkenden Audi aufgeschoben. Im Anschluss rangierte der 40-Jährige und touchierte dabei den Opel ein weiteres Mal, bevor er sich von der Unfallstelle entfernte. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der Flüchtige im Bereich der Leitershofer Straße angehalten werden. Allerdings wurde das Auto mittlerweile von seiner Begleiterin gefahren, der Unfallverursacher hatte auf dem Beifahrersitz Platz genommen. Der Fahrertausch hatte auch seinen Grund: der 40-Jährige war mit über 0,8 Promille alkoholisiert, was eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheines zur Folge hatte. Im Fahrzeug konnte dann auch noch eine leere Schnapsflasche aufgefunden werden.

Der Mercedes war unfallbeschädigt verkehrsunsicher und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 17.000 Euro.

