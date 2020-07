Polizeibericht Augsburg vom 17.07.2020

Innenstadt – Zweirad entwendet

Der 49-jährige Besitzer eines rot / silbernen Motorrollers (50 ccm mit Versicherungskennzeichen) des chinesischen Herstellers Jinan Qingqi stellte sein Gefährt am Mittwoch (15.07.2020) gegen 09.00 Uhr in der Remboldstraße (Höhe Hausnummer 1 / Ecke Provinostraße) ab. Als er am nächsten Morgen (16.07.2020) gegen 07.00 Uhr wieder losfahren wollte, war der Roller im Wert von mehreren hundert Euro verschwunden. Eine Absuche in der näheren Umgebung durch den Geschädigten verlief ergebnislos. Im am Roller montierten Topcase befand sich auch noch der Motorradhelm des Besitzers. Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Oberhausen – Motoradfahrer im 3G-Modus (Gekauft – Gestürzt – Gerammt)

Pech hatte gestern (16.07.2020) kurz nach 17.00 Uhr ein 57-jähriger Motorradfahrer. Der Mann hatte sich soeben das Kleinkraftrad gekauft, fuhr an, kam dabei jedoch ins Straucheln und fiel samt Motorrad gegen einen geparkten BMW, den nun eine größere Delle ziert. Er selbst blieb unverletzt. Zum Kaufpreis seines neuen Zweirades kommen nun noch die Reparaturkosten an dem beschädigten Auto dazu, die sich auf etwa 1.500 Euro belaufen dürften, plus der Schaden im unteren dreistelligen Eurobereich an seinem neuerworbenen Krad.

Lechhausen – Streit mit Folgen

Heute Nacht (17.07.2020) gegen 00.45 Uhr lief ein junges Pärchen (beide 16 Jahre alt) streitender Weise durch die Robert-Bosch-Straße. Im weiteren Verlauf ließ der männliche Jugendliche dann seine Aggressionen an einem dort geparkten Opel aus und trat gegen den Außenspiegel, wobei dieser beschädigt wurde. Allerdings wurden die Streithähne von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet, die umgehend die Polizei verständigte. Eine Polizeistreife traf die Beiden noch in unmittelbarer Tatortnähe an.

Nach erfolgter Personalienfeststellung wurde dem mit mehr als 1,2 Promille alkoholisierten 16-jährigen Spiegeltreter ein Platzverweis erteilt und nach Hause geschickt. Außerdem wird er wegen Sachbeschädigung angezeigt und muss für den vom ihm mutwillig verursachten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro aufkommen.