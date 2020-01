Polizeibericht Augsburg vom 19.01.2020

Innenstadt – E-Scooter entwendet – Ortung führt zu Lkw-Laderaum

Am Freitag (17.01.2020), gegen 22:30 Uhr stellte ein Kurierfahrer der Firma, die für die E-Scooter im Stadtgebiet verantwortlich ist, das Fehlen eines E-Scooters fest. Die Ortung führte den Fahrer in einen Hinterhof der Proviantbachstraße, wo ein Lkw parkte. Im Laderaum des Lkw konnte der E-Scooter geortet und schließlich aufgefunden werden. Der 34-jährige Lkw-Fahrer war offenbar davon ausgegangen, dass der E-Scooter nicht mehr zu gebrauchen sei und lud ihn deshalb in seinen Lkw.

Da der 34-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, ordnete die zuständige Jourstaatsanwältin eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich an. Der Lkw-Fahrer wurde nach erfolgter Anzeigenaufnahme wegen des Diebstahls vor Ort entlassen.

Göggingen – Nach Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am Freitag (17.01.2020), in der Zeit von 16:10 Uhr bis 16:20 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Edisonstraße geparkter schwarzer Ford S-Max von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

Der Sachschaden befindet sich am vorderen rechten Kotflügel und beläuft sich auf rund 700 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Süd unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

Hochzoll – Ohne Fahrschein im Bus – Streit mit dem Fahrer

Freitagabend (17.01.2020), gegen 23:15 Uhr kam es zwischen einem Busfahrer und einem Fahrgast an der Haltestelle „Rudolf-Diesel-Gymnasium“ zu einer Auseinandersetzung, nachdem der Fahrgast zuvor mit einer weiteren Person an der Bushaltestelle bereits in verbalen Streit geriet. Der bislang unbekannte Fahrgast betrat den Bus ohne gültigen Fahrschein. Dies wollte der Busfahrer verhindern. Der Fahrgast wurde jedoch aggressiv, packte den Busfahrer am Arm und holte zum Schlag aus. Die Ausführung des Schlags wurde durch einen weiteren Fahrgast verhindert.

Der unbekannte Fahrgast flüchtete anschließend in Richtung Meringer Straße. Personenbeschreibung: Dunkle Haare, klein, korpulent, dunkle Cappy.

Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Augsburg Ost unter der Tel. 0821/323-2310.

Stadtgebiet –Achtung falsche Polizeibeamte

Bereits am Donnerstag (16.01.2020), gegen 14:00 Uhr, erhielt eine 89-jährige Rentnerin einen anonymen Anruf eines männlichen Anrufers. Dieser gab fälschlicherweise an, von der Kriminalpolizei zu sein. Der Anrufer gab an, dass in der Nähe des Wohnanwesens der Dame ein Einbruch stattgefunden habe und bei einer festgenommenen Person eine Namensliste gefunden worden sei, worauf u. a. der Name der 89-jährigen Frau gestanden habe. Anschließend fragte der Anrufer nach den finanziellen Verhältnissen der Frau. Nachdem die 89-Jährige angab, einen fünfstelligen Betrag zu Hause zu haben, wurde das Gespräch durch den anonymen Anrufer beendet.Es kam zu keinem Vermögensschaden.

Tipps der Polizei:

– Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

– Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

– Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

– Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Hilfe und weitere Informationen erhalten Sie bei jeder Polizeidienststelle oder unter www.polizei-beratung.de

