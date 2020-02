Polizeibericht Augsburg vom 19.02.2020

Hochfeld – Mit beinahe 3,5 Promille weiteren Alkohol gestohlen

Ein 45-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Schertlinstraße beim Diebstahl erwischt. Der Mann hatte zuvor Chips und Erfrischungsgetränke, sowie Bier und Wein in seinen Rucksack gesteckt und wollte das Geschäft, ohne für die Waren zu bezahlen, verlassen.

Bei der Anzeigenaufnahme wies der 45-Jährige eine deutliche Alkoholisierung auf. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von beinahe 3,5 Promille.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.