Polizeibericht Augsburg vom 19.03.2024

Göggingen – Unfall zwischen Lkw und Tram

Am gestrigen Montag (18.03.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lkw. Verletzt wurde niemand.

Gegen 13.15 Uhr war ein Lkw in der Straße Klausenberg unterwegs. Dort wollte der 33-jährige Fahrer nach rechts in eine Einfahrt einbiegen. Dabei scherte offenbar das Heck des Lkws aus und touchierte die Fahrzeugseite einer Straßenbahn, welche dort in Richtung Innenstadt fuhr. Dadurch wurden sieben Seitenscheiben der Straßenbahn beschädigt. Am Lkw selber war kein Schaden ersichtlich. Der Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Der Verkehrsverstoß des 33-Jährigen wurde noch vor Ort seitens der Beamten geahndet.

Innenstadt – Nach Streit in Polizeiarrest

Am Montag (18.03.2024) geriet ein Mann mit einer Bekannten in Streit. Als die Polizei hinzugerufen wurde, ging der Mann auf die Beamten los. Eine Beamtin wurde leicht verletzt.

Gegen 14.00 Uhr gingen mehrere Mitteilungen über einen lautstarken Streit im Innenhof in der Holbeinstraße bei der Polizei ein. Eine Streife traf vor Ort einen 22-jährigen Mann und eine Frau an. Da sich der Mann immer noch aggressiv gegenüber der Frau verhielt, erteilten ihm die Beamten einen Platzverweis. Der Mann beleidigte daraufhin die Beamten und schien sich zu entfernen. Er kehrte aber unvermittelt wieder zurück und schubste die Frau nach einem kurzen Disput. Die Beamten gingen sofort dazwischen und mussten den 22-Jährigen auf Grund seines Verhaltens fesseln. Dagegen wehrte sich der Mann massiv und trat zudem eine Polizeibeamtin. Diese wurde dabei leicht verletzt. Außerdem beleidigte er erneut die Beamten. Da sich sein Verhalten nicht besserte und die Gefahr bestand, dass er weitere Straftaten begehen wird, wurde der Mann in den Polizeiarrest gebracht.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte sowie Beleidigung ermittelt.

Innenstadt – Reifen zerstochen

Am gestrigen Montag (18.03.2024) wurde ein Auto in der Augsburger Innenstadt von einem Unbekannten beschädigt.

In der Zeit von 12.45 Uhr bis 13.30 Uhr stand ein Renault geparkt in der Straße Am Eser. Ein bislang Unbekannter zerstach einen Reifen und flüchtete anschließend.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet unter Tel. 0821/323-2110 um Zeugenhinweise.

Haunstetten – Einbruch in Wohnung

Unbekannte brachen am gestrigen Montag (18.03.2024) in ein Einfamilienhaus ein und nutzten hierfür offenbar ein gekipptes Fenster.

In der Zeit von 06.30 Uhr bis 18.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter Zutritt zu der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weddingstraße. Dabei wurde Bargeld entwendet.

Offenbar nutzten der oder die Täter hierfür ein gekipptes Fenster. „Gekippte Fenster sind offene Fenster“ warnt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Kripo Augsburg.

Die Polizei gibt regelmäßig Tipps, wie man sich vor Einbrüchen schützen kann:

Im oben genannten Fall bittet die Kripo um Zeugenhinweise unter Tel. 0821/323-3821.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.