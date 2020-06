Polizeibericht Augsburg vom 19.06.2020

Oberhausen – Nach Unfall geflüchtet

Im Zeitraum von Sonntag (14.06.2020) bis gestern (18.06.2020) wurde ein in der Ahornerstraße (Höhe Hausnummer 18) geparkter blauer Mazda im Bereich des vorderen linken Kotflügels angefahren. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Ein Verursacher ist nicht bekannt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Innenstadt – Radfahrer ist gesund – eigentlich…

Ein 24-Jähriger war heute Nacht (19.06.2020) mit seinem Rennrad in der Baumgartner Straße unterwegs, als er gegen 00.45 Uhr ins Schlingern kam und samt seinem Rad in das Heck eines geparkten Autos prallte. Hierbei zog er sich eine Platzwunde über dem Auge zu, die anschließend in der Uniklinik behandelt wurde. Dort wurde dann auch gleich die Ursache für den Schlingerkurs versorgt und eine Blutentnahme veranlasst: Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest ergab nämlich einen Wert von über 1,2 Promille bei dem Radfahrer, weshalb er nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol angezeigt wird. Außerdem muss er für den Unfallschaden aufkommen, der bei insgesamt rund 1.200 Euro liegen dürfte.

Innenstadt –Mit geklautem Fahrrad unterwegs

Im Rahmen einer Kontrolle am gestrigen Nachmittag wurde kurz nach 15.00 Uhr auch ein 18-jähriger Schüler angehalten, der in der Ulmer Straße unterwegs war. Bei der Überprüfung des bereits auch schon anderweitig bekannten Klienten stellte sich heraus, dass das von ihm mitgeführte 2.300 Euro teure E-Bike zur Fahndung ausgeschrieben war, nachdem es Mitte April 2020 in einem Aichacher Ortsteil entwendet worden war. Weitere Ermittlungen hierzu folgen.

