Polizeibericht Augsburg vom 19.08.2021

Hammerschmiede – Einbruch in Kiosk

In der Zeit von Sonntag den 15.08.2021, 16:00 Uhr, bis Mittwoch den 18.08.2021, 17:30 Uhr, brach ein unbekannter Täter in einen Kiosk am Autobahnsee in der Mühlhauser Straße ein. Der Täter verschaffte sich über die Eingangstür Zutritt in die Räumlichkeiten und entwendete Gerätschaften im Wert von ca. 100 Euro. Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.







Oberhausen – Scheibe an Kiosk eingeschlagen

In der vergangenen Nacht (18.08./19.08.2021) wurde in der Zeit von 23:15 Uhr bis 01:20 Uhr an einem Kiosk am der Bischof-von-Zollern-Platz mutwillig eine Scheibe eingeschlagen und ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro verursacht. Aufgrund der Spurenlage wird nicht von einem versuchten Einbruch ausgegangen. Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510.







Oberhausen – Körperverletzung am Oberhauser Bahnhof

Gestern Abend (18.08.2021) kam es kurz vor 19:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung innerhalb einer Personengruppe, die sich am Helmut-Haller-Platz aufhielt. Ein 31-Jähriger warf offenbar zunächst einem noch unbekannten Beteiligten eine Bierdose an den Kopf, wonach der 31-Jährige vom Gegenüber einen Faustschlag ins Gesicht erhielt. Es mischten sich dann noch eine 20-Jährige sowie ein 35-Jähriger ein, welche den 31-Jährigen ebenfalls schlugen. Der 31-Jährige erlitt hierbei lediglich leichte Verletzungen und lehnt eine Erstversorgung ab. Beim Eintreffen der Streifen hatte sich der unbekannte Beteiligte bereits entfernt. Alle Personen müssen sich nun wegen Körperverletzungsdelikten verantworten.







Pfersee – Weitere beschädigte Pkw