Polizeibericht Augsburg vom 20.02.2022

Oberhausen – Brand von Mülltonnenraum

Am Samstag gegen 11.50 Uhr wurde ein Brand in einem Mülltonnenraum unterhalb eines Wohnhauses in der Weidachstraße gemeldet. Auf Grund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner angewiesen, offene Fenster und Türen zu schließen. Die ebenfalls alarmierte Berufsfeuerwehr konnte das Feuer umgehend löschen. Verletzte Anwohner oder Einsatzkräfte sind bislang nicht bekannt. Durch den Brand wurden unter anderem Teile der Haustechnik und der Abwasserleitungen des Wohnhauses beschädigt. Ebenfalls wurden diverse Müllcontainer zerstört. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei hat – wie in solchen Fällen üblich – die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Innenstadt – Auseinandersetzung am Königsplatz

Am Samstag wurde die Polizei gegen 20.30 Uhr über eine verletzte Frau auf dem Königsplatz informiert. Die 34-Jährige wies diverse Hämatome im Gesicht auf. Streifenbeamte konnten noch vor Ort eine Gruppe von mehreren Personen ermitteln, die an einer Auseinandersetzung mit der 34-Jährigen beteiligt gewesen waren. Mindestens fünf Personen dieser Gruppe, allesamt Männern im Alter von 18 bis 25 Jahren, schlugen offenbar zuvor auf die 34-Jährige ein. Der Auslöser bzw. die Vorgeschichte ist bislang noch unklar. Die 34-Jährge entfernte sich nach der ersten Auseinandersetzung und ging kurz darauf mit einer Glasflasche auf die Gruppe los. Abermals wurde sie von den Männern geschlagen. Schließlich gingen Zeugen dazwischen und alarmierten die Polizei. Gegen alle Beteiligten wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Die Frau verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ. Sowohl die 34-Jährige, als auch einige der beteiligten Männer, waren mit mehr als einem Promille deutlich alkoholisiert. Die Männer blieben nach bisherigem Stand unverletzt.

Innenstadt – Erst Taxigast, dann Gast im Polizeiarrest

Am Samstag gegen 3.30 Uhr beförderte ein Taxifahrer zwei Männer vom Königsplatz zur Schlossmauer. Dort stiegen beide aus und flohen ohne zu bezahlen. Der Taxifahrer verfolgte mit seinem Fahrzeug einen der beiden und stellte diesen auf Höhe Mittlerer Lech zur Rede. Dabei versuchte der Mann durch das geöffnete Autofenster den Taxifahrer zu schlagen. Erneut flüchtete der Mann. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreifen konnten den Mann im Rahmen einer Fahndung im Geißgäschen festnehmen. Der 22-Jährige verhielt sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und wirkte stark alkoholisiert. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Der 22-Jährige musste auf Grund seines Verhaltens und seines Zustands die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er muss sich wegen Beförderungserschleichung und versuchter Körperverletzung verantworten. Außerdem ermittelt die Polizei nach dessen Begleiter.

Lechhausen – Nach Unfall geflüchtet

Im Zeitraum von 16.02.2022 (Mittwoch) bis 18.02.2022 (Freitag) beschädigte ein bislang Unbekannter einen Ford Kuga, der am Fahrbahnrand in der Teplitzer Straße 3 geparkt stand. Der Unbekannte touchierte offenbar mit seinem Fahrzeug den Ford und fuhr anschließend weiter, ohne sich vor Ort um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

Oberhausen – Am Donnerstag (17.02.2022), gegen 11.20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße. Ein Pkw war dabei in der Zirbelstraße unterwegs. Beim Einbiegen in die Stuttgarter Straße geriet der Pkw ins Schleudern und stieß dabei gegen das Heck eines Lkw. Anschließend flüchtete der Pkw-Fahrer. Beim Lkw entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wird als schwarze Limousine, vmtl. BMW, 5er-Baureihe oder ähnlich, beschrieben. Es dürfte nun einen frischen Frontschaden aufweisen.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet unter Tel. 0821/323-2510 um Zeugenhinweise.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.