Polizeibericht Augsburg vom 20.04.2023

Hochfeld – Nachtrag: Diebstahl aus einer Gaststätte

Mit Artikel vom 19.04.2023 berichteten wir über einen Einbruch in eine Gaststätte.

Folgendes wird hiermit berichtigt:

Bei der Tatörtlichkeit handelte es sich um die Ilsungstraße.

Pfersee – Mann beschädigte mehrere Fahrzeuge

Heute Morgen (20.04.2022) konnte ein Anwohner gegen 02.00 Uhr beobachten wie ein Mann in der Weißenburger Straße mehrere Autos beschädigte.

Der Täter bewegte sich offenbar im Bereich der Hierbei zerkratze er mehrere parkende Fahrzeuge, schlug auf diese ein und die Außenspiegel ab. Insgesamt wurden etwa 70 Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden bewegt sich Schätzungen zufolge im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Polizei kontrollierte im Rahmen der Fahndung einen 49-Jährigen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten diverse spitze Gegenstände auf. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen den Mann.

Die Polizei brachte an den festgestellten beschädigten Fahrzeugen Hinweiszettel an. Zeugen des Vorfalls und bislang nicht bekannte Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

Innenstadt – Mann führt Schlagstock mit sich

Gestern (19.04.2023) teilte ein Passant der Polizei mit, dass ein 19-Jähriger gegen 23.00 Uhr im Bereich der Rosenaustraße mit einem Schlagstock hantierte

Der Mann wurde dabei beobachtet, wie er mit einem Schlagstock gegen eine Glasscheibe an einer Haltestelle schlug. Ein Sachschaden ist dabei scheinbar nicht entstanden. Die hinzugerufene Polizeistreife kontrollierte den Mann daraufhin. Dieser war augenscheinlich stark betrunken und verhielt sich gegenüber den Polizeibeamten aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille.

Der Mann hatte den Schlagstock zwischenzeitlich weggeworfen. Die Beamten fanden diesen jedoch in der Nähe der Örtlichkeit und stellten ihn sicher. Die Polizei nahm den 19-Jährigen anschließend in Gewahrsam und verbrachte ihn in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen versuchter Sachbeschädigung und Führen des Schlagstockes.

Bärenkeller – Softair-Pistole an der Bushaltestelle löst Polizeieinsatz aus

Gestern (19.04.2023) führte ein 15-Jähriger eine Softair-Pistole an einer Bushaltestelle in der Wertinger Straße mit sich und löste damit einen Polizeieinsatz aus.

Die Polizei wurde gegen 12.00 Uhr informiert, dass ein Jugendlicher mit einer Waffe an einer Bushaltestelle gesehen wurde. Polizeibeamte stoppten schließlich den Bus, in den der Jugendliche zwischenzeitlich eingestiegen war und kontrollierten den 15-Jährigen. Die Beamten fanden bei dem Jugendlichen eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole und stellten diese sicher.

Die Polizei übergab den Jugendlichen den Erziehungsberechtigten und leitete ein Bußgeldverfahren ein.

