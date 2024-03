Polizeibericht Augsburg vom 21.03.2024

Oberhausen – Mehrere Autos beschädigt

In der Zeit von Dienstag (19.03.2024), 14.30 Uhr bis Mittwoch (20.03.2024), 11.00 Uhr verkratzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Autos in der Flurstraße. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Innenstadt – Brand in einem Mehrfamilienhaus

Am heutigen Donnerstag (21.03.2024) kam es zum Brand einer Wohnung in der Langenmantelstraße. Mindestens vier Personen erlitten dabei eine Rauchgasvergiftung.

Gegen 01.00 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Alle Bewohner hatten das Mehrfamilienhaus bereits verlassen. Die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte den Brand. Aufgrund der Brandschäden konnten die Bewohner vorerst nicht in ihre Wohnung zurückkehren. Bei dem Brand entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Sachbeschädigungen

Lechhausen – In der Zeit von Dienstag (19.03.2024), 22.30 Uhr bis Mittwoch (20.03.2024), 06.00 Uhr verkratzen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Seat in der Waterloostraße. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Lechhausen – In der Zeit von Mittwoch (19.03.2024), 20.00 Uhr bis Mittwoch (20.03.2024), 11.00 Uhr verkratzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Mercedes in der Neuburger Straße. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Hochzoll – In der Zeit von Dienstag (19.03.2024), 20.30 Uhr bis Mittwoch (20.03.2024), 07.15 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen VW u.a. mit Klebstoff. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Hochzoll – In Schlangenlinien unterwegs

Am gestrigen Mittwoch (20.03.2024) war ein 37-Jähriger mit seinem Auto offenbar in Schlangenlinien in der Meringer Straße unterwegs.

Gegen 12.00 Uhr verständigten Verkehrsteilnehmer die Polizei, weil der 37-Jährige offenbar in Schlangenlinien unterwegs war. Einsatzkräfte kontrollierten den Mann wenig später, als dieser bereits sein Fahrzeug geparkt hatte. Hier steckte sich der 37-Jährige gerade eine Crackpfeife an. Ein Drogentest verlief positiv und die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes. Außerdem stellten sie den Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Bei der Durchsuchung seines Autos fanden die Beamten noch eine kleine Menge Marihuana.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 37-Jährigen. Personen, die durch die Fahrweise des 37-Jährigen möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Inningen – Einbruch in Firma

In dieser Woche brachen bislang Unbekannte in Büroräume einer Firma ein und entwendeten Bargeld. Zudem entstand Sachschaden am Gebäude.

In der Zeit von Dienstag (19.03.2024), 18.00 Uhr, bis Mittwoch (20.03.2024), 08.15 Uhr verschafften sich vermutlich mehrere bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu Büroräumen einer Firma in der Hohenstaufenstraße. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter Bargeld und flüchteten anschließend.

Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter Tel. 0821/323-3821 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.