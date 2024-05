Polizeibericht Augsburg vom 22.05.2024

Haunstetten/Siebenbrunn – Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Am gestrigen Dienstag (21.05.202 4) fuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Auto ohne gültige Fahrerlaubnis.

Gegen 08.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in der Haunstetter Straße. Bei der Kontrolle konnte der 40-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 40-Jährigen.

Haunstetten/Siebenbrunn – E-Scooter entwendet

Im Zeitraum von Donnerstag (16.05.2024), 23.45 Uhr bis Montag (20.05.2024), 16.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen versperrten E-Scooter in der Kopernikusstraße. Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Innenstadt – Verkehrsunfall mit entwendetem Taxi

Im Zeitraum von Samstag (18.05.2024), 18.00 Uhr bis Sonntag (19.05.2024), 04.40 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein geparktes Taxi entwendet.

Der unbekannte Täter stieß anschließend mit dem Taxi gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto und flüchtete. Der Unfallschaden liegt bei rund 5.500 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen Diebstahls und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder eine Beschreibung des unbekannten Täters geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Lechhausen – Geldbeutel aus Handtasche entwendet

Am gestrigen Dienstagmorgen (21.05.2024) entwendeten zwei bislang unbekannte Täter einen Geldbeutel in einer Bäckerei in der Meraner Straße.

Gegen 09.00 Uhr griffen die beiden Unbekannten in die Handtasche einer 73-Jährigen und entwendeten den darin befindlichen Geldbeutel. Anschließend flüchteten die Täter in einem weißen Fiat.

Einer der beiden unbekannten Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 180 cm, etwa 25 – 30 Jahre alt, schwarze Haare

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einer Handtasche. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Hochzoll – Ladendiebstahl in Drogeriemarkt

Am gestrigen Dienstag (21.05.2024) entwendete eine 44-jährige Frau mehrere Gegenstände aus einem Drogeriemarkt in der Hochzoller Straße.

Die Täterin entnahm Diebesgut im Wert von etwa 270 Euro aus den Regalen und versteckte sie in ihren mitgeführten Taschen. Dies konnte durch einen Mitarbeiter beobachtet werden. Die Polizei wurde hinzugerufen.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die 44-jährige Frau.

Lechhausen – Reifen zerstochen

Im Zeitraum von Freitag (17.05.2024), 16.30 Uhr bis Dienstag (21.05.2024), 05.15 Uhr zerstach ein bislang unbekannter Täter die zwei rechten Reifen eines weißen Kleintransporters in der Blücherstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Oberhausen – Unfallflucht

Im Zeitraum von Montag (20.05.2024), 18.00 Uhr bis Dienstag (21.05.2024), 11.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten VW Caddy in der Donauwörther Straße am linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Oberhausen – Sachbeschädigung durch Graffiti

Am gestrigen Dienstag (21.05.2024) wurde durch eine Polizeistreife ein Graffiti in der Grafstraße festgestellt. Ein genauer Tatzeitraum konnte noch nicht ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Lechhausen – Heckscheibe eingeschlagen

Am gestrigen Dienstagabend (21.05.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Mitsubishi in der Dr.-Otto-Meyer-Straße. Gegen 23.00 Uhr schlug der unbekannte Täter die Heckscheibe des Autos ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Oberhausen – Diebstahl eines Rucksacks im Supermarkt

Am gestrigen Dienstag (21.05.2024) kam es zu einem Diebstahl aus einem Rucksack eines 47-jährigen Mannes in einem Supermarkt in der Ulmer Straße.

Gegen 13.00 Uhr befand sich der Mann beim Einkaufen und ließ seinen Rucksack an der Leergutannahme nur kurze Zeit aus den Augen. Der Beuteschaden liegt bei rund 40 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

