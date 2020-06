Polizeibericht Augsburg vom 23.06.2020

Oberhausen – Radfahrer vs. Fußgänger

Zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Dienstag letzter Woche (16.06.2020) kurz nach 09.00 Uhr ereignet hat, werden nun nachträglich noch Zeugen bzw. Beteiligte gesucht. Eine 46-jährige Radlerin war stadteinwärts auf der Ulmer Straße unterwegs, als ihr in der Unterführung (Tunnel am Oberhauser Bahnhof) zwei Fußgänger auf dem kombinierten Geh/Radweg entgegenkamen. Die beiden drehten sich jedoch unverhofft um und verengten dadurch die verbleibende Wegbreite. Deswegen und weil die Radlerin aufgrund regennasser Fahrbahn nicht richtig abbremsen konnte, kollidierte sie mit der rechten Lenkerseite mit einem der beiden Männer und stürzte. Hierbei zog sie sich Verletzungen an Rücken, Gesäß und am Arm zu. Nach kurzer Nachfrage entfernten sich die beiden unbekannten Fußgänger, die beide als ca. 18 – 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß und dunkel gekleidet beschrieben wurden.

Sie werden gebeten sich bei der PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510 zu melden, ebenso wie Verkehrsteilnehmer, die den Sturz möglicherweise mitbekommen haben.

Unfallfluchtgeschehen

Hochzoll – Offenbar in der Nacht vom 21./22.06.2020 (So./Mo.) wurde ein in der Zugspitzstraße (Höhe Hausnummer 1) geparkter grauer Mazda im Frontbereich angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden von knapp 1.000 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Pfersee – Am gestrigen Montag (22.06.2020), zwischen 06.50 und 07.45 Uhr wurde ein in der Uhlandstraße (Höhe Hausnummer 20) abgestellter blauer Opel Astra vorne links angefahren. Der Schaden hier beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Lechhausen – Gestern (22.06.2020) gegen 12.50 Uhr war ein Lkw (Sattelzug) in der Steinmetzstraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Blücherstraße scherte der Sattelauflieger aus und prallte gegen einen gegenüber geparkten Fiat Panda. Der Fiat wurde dabei verdreht und über die Bordsteinkante auf den Gehweg gegen einen Laternenmast geschoben, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro entstand. Der Lkw-Fahrer bog anschließend ohne weitere Maßnahmen zu treffen nach rechts in die Blücherstraße ab und flüchtete.

Eine aufmerksame Zeugin nahm den Unfall in ihrem Anwesen akustisch war, lief auf die Straße und konnte noch ein Foto des Sattelzuges machen. Bei dem Lkw handelt es sich um einen 40-Tonner mit holländischer Zulassung, einer roten Fahrerkabine und einem Auflieger mit vollflächigem Werbeaufdruck. Über diese Firma wird nun versucht, den verantwortlichen Fahrer und dessen Standort zu ermitteln.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Univiertel –Auto zerkratzt

Gestern parkte eine Autofahrerin ihren grauen Opel Corsa gegen 08.00 Uhr in der Salomon-Idler-Straße in einer Parkbucht Höhe Hausnummer 19. Als sie gegen 20.00 Uhr wieder zurückkam, war ihr Auto am linken Heckbereich verkratzt. Der Schaden dürfte sich zwischen 1.500 und 2.000 Euro belaufen. Ein mögliches Unfallgeschehen konnten die aufnehmenden Beamten ausschließen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Pfersee –Brennende Mülltonnen

In den gestrigen Morgenstunden zwischen 06.15 und 06.30 Uhr wurden der Polizei zwei brennende Mülltonnen in der Brunnenbachstraße Höhe Hausnummer 21 gemeldet. Die FFW Pfersee löschte die grauen Restmüllbehälter, die im Tonnenhäuschen bereits zusammengeschmolzen waren, vollständig ab. Der Brandschaden dürfte sich im unteren dreistelligen Eurobereich bewegen. Ersten Einschätzungen zufolge könnte die Brandlegung möglicherweise auch vorsätzlich erfolgt sein.

Die Ermittlungen hierzu werden von der PI Augsburg 6 geführt, die nun um Zeugenhinweise unter 0821/323 2610 bittet.

Firnhaberau –Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Vergangenen Freitag (19.06.2020), zwischen 17.25 und 18.15 Uhr, wurde offenbar versucht in den Doggenclub e.V. in der Gersthofer Straße einzubrechen. Im Bereich eines Fensters konnten Hebelspuren festgestellt werden, der Täter gelangte offenbar jedoch nicht in das Gebäude und löste stattdessen die Alarmanlage aus. Entwendet wurde nichts, der Sachschaden ist eher gering. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

