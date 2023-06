Polizeibericht Augsburg vom 23.06.2023

Oberhausen –Zigarette in Streifenwagen geschnipst

Am Mittwoch (21.06.2023) warf ein 24-Jähriger eine glühende Zigarette

in einen Streifenwagen am Helmut-Haller-Platz.

Gegen 15.00 Uhr schnipste der 24-Jährige seine noch glühende Zigarette durch das

geöffnete Fenster eines Polizeiautos. Die Zigarette landete auf dem Schoß eines

Polizeibeamten, der sie umgehend entfernte. Er wurde nicht verletzt. Die Beamten

waren aufgrund einer routinemäßigen Streifenfahrt vor Ort.

Die Polizei ermittelt nun wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den

24-Jährigen.

Lechhausen – Beim Abbiegen übersehen

Am gestrigen Donnerstag (22.06.2023) kam es zu einem Unfall

zwischen einem 29-jährigen Motorradfahrer und einem 73-jährigen Autofahrer in der

Neuburger Straße. Der Motorradfahrer wurde dabei schwerverletzt.

Gegen 12.15 Uhr war der Motorradfahrer in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Der

Autofahrer bog aus einem Parkplatz nach links auf die Neuburger Straße ab, wo es

zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer kam. Der Motorradfahrer wurde vor Ort

erstversorgt und anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 73-Jährigen.

Pfersee – Lkw schrammt Pkw

Am gestrigen Donnerstag (22.06.2023) kam es durch einen bislang

unbekannten Lkw-Fahrer zu einer Unfallflucht in der Markgrafenstraße.

Gegen 13.45 Uhr fuhr der bislang unbekannte Lkw-Fahrer auf der Markgrafenstraße

und bog nach rechts auf die Familie-Einstein-Straße ab. Hierbei streifte er einen

geparkten Pkw und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine

Passantin konnte den Vorfall beobachten und verständigte die Polizei. Es entstand ein

Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt

die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610

