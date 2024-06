Oberhausen -Ladendiebin erwischt

Am Freitag (21.06.2024) entwendete eine 33-jährige Frau aus einem Supermarkt Schuhe.

Ein Mitarbeiter beobachtete die Frau, wie sie mit der Ware das Geschäft in der Sallingerstraße verließ. Er hielt sie an und verständigte die Polizei. Die 33-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Lechhausen -Regenrinnen von Kirche gestohlen – Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Donnerstag (20.06.2024) 12.00 Uhr bis Freitag (21.06.2024) gegen 11.00 Uhr haben ein oder mehrere bislang Unbekannte drei Regenrinnen einer Kirche gestohlen. Der oder die Täter entwendeten in der Kolbergstraße drei Fallrohre der Regenrinnen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Die Polizeiinspektion

Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Pfersee – Alkoholdelikt im Straßenverkehr

Am Samstag (22.06.2024) war ein 35-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Augsburger Straße unterwegs. Gegen 00.40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und nahmen den Mann mit zur Dienststelle. Die Polizei ermittelt nun gegen den 35-Jährigen wegen Fahren unter Alkoholeinfluss.

Oberhausen – Unfall mit gestohlenem Motorroller – Zeugen gesucht

Am Sonntag (23.06.2024) gegen 02:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Motorroller auf der Sallingerstraße. Der oder die Unbekannte schloss den Motorroller kurz. Bei der Flucht stieß der Unbekannte gegen einen in unmittelbarer Nähe geparkten schwarzen Audi. Der oder die Unbekannte flüchtete weiter zu Fuß. An beiden Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Diebstahls. Die Polizeiinspektion Augsburg5 bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Hochfeld – Unbekannte in Wohnung – Zeugen gesucht

Am Freitag (21.06.2024) in der Zeit von 07.40 Uhr bis 19.20 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung im Alten Postweg (40er Hausnummernbereich) eingestiegen. Der oder die Täter verschafften sich offensichtlich gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Sach- oder Beuteschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Polizei Augsburg Süd hat die Ermittlungen übernommen und bittet umZeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Bärenkeller – Kennzeichen entwendet

Im Zeitraum von Donnerstag (20.06.2024) 22.30 Uhr bis Freitag (21.06.2024) 07.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Kennzeichen eines in der Hooverstraße geparkten Autos. Gegen 22.30 Uhr stellten die Kinder des Besitzers das Auto vor dem Mehrfamilienhaus ab. Als der Besitzer am nächsten Tag gegen 07.30 Uhr zu seinem Auto kam, stellte er den Diebstahl der beiden Kennzeichen fest. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.