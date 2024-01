Polizeibericht Augsburg vom 24.01.2024

Einbrüche

Lechhausen – Am heutigen Mittwoch (24.01.2024) versuchten zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Bar in der Klausstraße einzudringen. Es gelang ihnen nicht.

Gegen 02.15 Uhr teilte ein Zeuge bei der Polizei verdächtige Geräusche in einem Innenhof mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten zwei unbekannte Täter in Richtung Brunnenstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief erfolglos. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.



Oberhausen – Am Dienstag (23.01.2024), zwischen 16.00 Uhr und 21.00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Schönbachstraße ein und durchsuchte mehrere Zimmer. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Höhe des Beuteschadens steht aktuell noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in beiden Fällen und bittet Zeugen, sich unter 0821/323-3810 zu melden.

Oberhausen – Renitenter Ladendieb

Am Dienstag (23.01.2024) ereignete sich in einem Supermarkt in der Donauwörther Straße ein Ladendiebstahl.

Gegen 16.45 Uhr wurde ein 33-jähriger Mann von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er ein Getränk aus dem Regal nahm, davon trank und es wieder zurück in das Regal stellte. Als der 33-Jährige angesprochen wurde, ignorierte er das Personal und verblieb weiterhin in dem Supermarkt.

Bei der Durchsuchung durch die verständigten Einsatzkräfte leistete der Mann Widerstand.

Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Lechhausen – Körperverletzung

Am Dienstag (23.01.2024) ereignete sich in der Ringstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen und einem 29-jährigen Mann. Eine Person wurde leicht verletzt.

Gegen 14.30 Uhr kam es in einem Park zwischen den beiden Männern zunächst zu einer Streitigkeit. Im Verlauf der Streitigkeit schlug der 16-Jährige auf den 29-Jährigen ein. Der 29-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.