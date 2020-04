Polizeibericht Augsburg vom 24.04.2020

Pfersee –Hilfsbereite Seniorin von Trickdieb bestohlen



Am vergangenen Mittwoch (22.04.2020) gegen 14.30 Uhr klingelte ein Mann bei einer Bewohnerin eines Seniorenheimes in der Spichererstraße und bat darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Bereitwillig gestattete ihm die über 80-Jährige den Toilettengang und ging zurück ins Wohnzimmer. Erst geraume Zeit später bemerkte die Rentnerin das Fehlen von Schmuckstücken (mehrere Ohrringe, vergoldeter Ring) und Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich, die der Unbekannte offenbar in einem unbemerkten Augenblick aus dem Schlafbereich entwendet hatte.

Er wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 40 – 45 Jahre alt, ca. 180 cm groß, sprach akzentfreies Deutsch, war dunkel gekleidet und trug eine weiße dünne Mütze.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Lechhausen – Betrunkener Radfahrer



Ein 35-Jähriger befuhr gestern (23.04.2020) kurz vor 19.30 Uhr die Neuburger Straße mit seinem Fahrrad, als er auf Höhe Hausnummer 185 eine aus einem dortigen Parkplatz ausfahrende Autofahrerin übersah und alkoholbedingt offenbar nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Durch den Zusammenstoß wurde er zwar nicht verletzt, musste aber eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, da ein Alkoholtest einen Wert von knapp 2,1 Promille ergab. Er wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol angezeigt. Bei dem Unfall entstand lediglich Sachschaden von insgesamt rund 300 Euro.

Oberhausen – Falschverstandener Stressabbau



Zweckentfremdet eingesetzt hatte gestern gegen 19.40 Uhr ein

40-Jähriger seine mitgeführten Stresskugeln aus Metall, die er dazu benutzte, um auf

ein in der Donauwörther Straße (Höhe Hausnummer 233) auf einem Parkplatz

abgestelltes Auto einzuschlagen. Die Folge waren mehrere Dellen an dem

malträtierten Fahrzeug und ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der

gestresste Mann konnte im Rahmen einer Fahndung angetroffen werden. Die von

ihm benutzten Kugel wurden sichergestellt, auch um weiteren „Stressattacken“

vorzubeugen. Der nur leicht alkoholisierte Mann wird nun wegen Sachbeschädigung

angezeigt und muss auch zivilrechtlich für den Schaden aufkommen.



Oberhausen – Werkzeugdieb unterwegs



Offenbar in der Nacht vom 22./23.04.2020 (Mi./Do.) entwendete ein

unbekannter Täter aus einem in der Billerstraße (Höhe Hausnummer 5) geparkten

VW Bus (Firmenfahrzeug) mehrere Elektrowerkzeuge (Bohrschrauber, Stichsäge,

Kreissäge u. a.) der Marken Makita, Dewalt und Ferrex. Dem Geschädigten entstand

dadurch ein Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

