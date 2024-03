Polizeibericht Augsburg vom 25.03.2024

Innenstadt – Widerstand – Tatverdächtiger in Haft

Am vergangenen Samstag (23.03.2024) ging ein 28-jähriger Mann Polizeibeamte in der Jakoberstraße an.

Gegen 02.00 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten waren noch der 28-Jährige und ein 32-Jähriger vor Ort, die nach wie vor aufeinander losgingen. Zwei weitere bislang unbekannte Personen flüchteten.

Beim Einschreiten der Beamten zeigte sich der 28-Jährige äußerst aggressiv und wehrte sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen. Hierbei spuckte er einem Beamten ins Gesicht. Da der 28-Jährige durch die vorangegangene Auseinandersetzung mit dem 32-Jährigen blutete, bekam der Beamte neben Speichel auch Blut ins Gesicht.

Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zunächst zur Abklärung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ ein Ermittlungsrichter am Sonntag (24.03.2024) Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 28-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung gegen den 28-Jährigen.

Innenstadt – Sachbeschädigung

Am vergangenen Freitag (22.03.2024) beschädigten zwei bislang unbekannte Täter mehrere Gegenstände in der Konrad-Adenauer-Allee.

Gegen 22.30 Uhr verschafften sich die beiden bislang unbekannten Täter Zutritt zu einem Balkon. Dort beschädigten sie zwei Fahnenmasten. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten. Es entstand ein Schaden im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Universitätsviertel – Alkoholisiert unterwegs

Am gestrigen Sonntag (24.03.2024) war ein 42-jähriger Autofahrer offenbar alkoholisiert in der Josef-Priller-Straße unterwegs.

Gegen 16.15 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe über einen BMW-Fahrer ein, der gegen Straßenpfosten fuhr und sich anschließend entfernte. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten den 42-Jährigen schlafend in seinem Auto fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 42-Jährigen.

Lechhausen – Auto mit KeylessGo-System entwendet

Von Samstag (23.03.2024) auf Sonntag (24.03.2024) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Lexus in der Waibelstraße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass das Auto, bei dem ein KeylessGo-System verbaut ist, am Sonntag (24.03.2024) in der Zeit von 04.00 Uhr bis 05.00 Uhr entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Die Polizei hat folgende Tipps zum Schutz vor Diebstählen von Autos mit KeylessGo-Systemen:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.



Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.



Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link:



