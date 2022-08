Lechhausen –Rabiate E-Scooter-Fahrer: Zeugen gesucht

Gestern (24.08.2022) kurz vor 23.00 Uhr, beobachteten zwei

Radfahrer im Bereich der Yorckstraße/Blücherstraße zwei E-Scooter-Fahrer (Mann

und Frau), wobei einer der Beiden offenbar gegen ein geparktes Auto fuhr, das dabei

mutmaßlich auch beschädigt wurde.

Die beiden Radfahrer wollten die E-Scooter-Lenker zur Rede stellen und fuhren

ihnen hinterher. Als einer der Radler ein Foto von den Versicherungskennzeichen der

E-Scooter fertigen wollte, trennten sich die Fahrer. Der männliche E-Scooter-Lenker

Richtung Blücherstraße, die weibliche E-Scooter-Lenkerin zurück in Richtung

Yorckstraße. Im Bereich der Blücherstraße (Höhe Hausnummer 26) kamen dann alle

wieder zusammen, wobei der männliche E-Scooter-Fahrer auf einen der Radfahrer

zuging und diesen körperlich attackierte, wobei dieser zu Boden fiel. Hier soll der

rabiate Täter dann nochmals mit dem Fuß auf den Radfahrer eingetreten haben. Als

der Linienbus angefahren kam, flüchtete das Duo mit noch weiteren

hinzugekommenen zwei oder drei Personen (die offenbar jedoch nicht in das

Geschehen eingegriffen haben). Der 66-jährige Radfahrer wurde zur

Wundversorgung (Schwellungen und Rötungen im Gesicht und am Kinn) ins

Krankenhaus gefahren, sein vier Jahre älterer Begleiter wurde nicht angegriffen.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Ost unter

0821/323 2310 zu melden. Ebenso der möglicherweise geschädigte Pkw-Besitzer

eines hellen Autos (mehr nicht bekannt) der sein Fahrzeug im genannten Bereich

geparkt hatte. Eine Absuche bei Nacht nach einem beschädigten Auto in der

Umgebung verlief erfolglos.

Hochzoll –Dumm gelaufen: Rettungsgasse gilt auch für E-Bike-Fahrer

Doppelter Einsatz für ein Rettungsfahrzeug: Am gestrigen Mittwoch

(24.08.2022) gegen 18.45 Uhr stellte eine Polizeistreife in der Zugspitzstraße eine

am Boden liegende Fußgängerin fest, die offenbar beim Spazierengehen gestürzt

war. Zur vorsorglichen Begutachtung forderten die Beamten einen Rettungswagen

an. Dieser kam dann auch zügig, konnte aber nicht verhindern, dass ein 42-Jähriger

mit seinem E-Bike in der Zugspitzstraße vor ihm herfuhr. Ohne Fremdeinwirkung kam

der Radler dann plötzlich ins Straucheln, stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei.

Er kam anschließend zur Wundversorgung ins Friedberger Krankenhaus, wo auch

gleich noch eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde, da der 42-Jährige bei der

Unfallaufnahme deutlich alkoholisiert wirkte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von

über 1,1 Promille.

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

Haunstetten/Göggingen –Rollerfahrer flüchtet – nicht ohne Grund

Heute Nacht (25.08.2022) kurz nach 01.00 Uhr fuhr ein

20-Jähriger mit seinem Motorroller auf der Gögginger Straße in Richtung Süden und

sollte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten werden. Allerdings

reagierte der Fahrer weder auf die Anhaltesignalgeber des Polizeiautos noch auf

Blaulicht und Martinshorn. Stattdessen fuhr der junge Mann über die

Eichleitnerstraße in Richtung B17, wo er mehrere wartende Fahrzeuge links

überholte und dann rechts in die Bergiusstraße mit rund 70 km/h weiterfuhr. An der

Kreuzung Rumplerstraße/Haunstetter Straße missachtete er dann eine bereits

mehrere Sekunden lang Rotlicht zeigende Ampel, gefährdete dabei aber keine

Verkehrsteilnehmer. In der Haunstetter Straße konnte die umsichtig agierende

Polizeistreife den Rollerfahrer dann langsam herunterbremsen und an der Kreuzung

Ilsungstraße vorläufig festnehmen. Die Gründe für die Flucht des 20-Jährigen waren

schnell klar: er war nicht im Besitz eines Führerscheins und hatte drogentypische

Ausfallerscheinungen. Es folgte eine Blutentnahme im Bobinger Krankenhaus und

die Sicherstellung seines Rollers. Außerdem wird er wegen Fahren ohne

Fahrerlaubnis, der Fahrt unter Drogeneinfluss und wegen eines verbotenen

Kraftfahrzeugrennens angezeigt.

Göggingen –Rucksackdiebstahl angezeigt – Rauchmelder geortet

Mit einer etwas kuriosen Diebstahlsanzeige mussten sich die

Polizeibeamten gestern (24.08.2022) Nachmittag befassen. Ein 47-jähriger Mann

stellte gegen 15.00 Uhr seinen Rucksack im Bereich einer Tennisanlage in der

Gabelsbergerstraße ab um sich Flyer zu besorgen. Als er kurz darauf zurückkehrte,

war der Rucksack verschwunden. Allerdings gab der Geschädigte so schnell nicht

auf und versuchte seine im Rucksack befindlichen Airpods zu orten. Als die Ortung in

derselben Straße einige Hausnummern weiter anschlug, verständigte der 47-Jährige

die Polizei und informierte diese über den bisherigen Sachverhalt. Die weiteren

Ermittlungen übernahm dann die hinzugerufene Streifenbesatzung an der gezeigten,

mutmaßlich unbewohnten Wohnung. Hier wurde den Beamten dann erklärt, dass der

aus der Wohnung wahrnehmbare Pfeifton von seinen gestohlenen Airpods durch die

Ortung verursacht werde. Die Beamten schafften es schließlich in die Wohnung

einzusteigen. Dort fanden sie allerdings keinen Dieb und auch keine Airpods vor,

sondern einen piepsenden Rauchmelder, dessen Batterie offenbar fast leer war…

