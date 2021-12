Polizeibericht Augsburg vom 25.12.2021

Unfallfluchten: Zeugen gesucht

Firnhaberau – Im Zeitraum vom 22.12.2021 (Mi.) 16.00 Uhr bis 23.12.2021 (Do.),

wurde ein in der Dr.-Schmelzing-Straße (Höhe Hausnummer 68) am Fahrbahnrand

abgestellter VW Transporter im Heckbereich von einem Unbekannten angefahren.

Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Oberhausen – Am 24.12.2021 (Fr.) im Zeitraum zwischen 01.30 und 13.45 Uhr

wurde in der Giggenbachstraße (Höhe Hausnummer 11) ein dort geparkter roter Opel

Corsa im Bereich der Fahrerseite auf Höhe des Außenspiegels angefahren. Der

Schaden hier beläuft sich auf rund 500 Euro.

Oberhausen – Im nicht näher verifizierbaren Zeitraum zwischen dem 15. –

24.12.2021 wurde ein am Straßenrand in der Haußerstraße (Höhe Hausnummer 1)

geparkter grauer VW Polo an der linken Frontseite angefahren. Der Schaden dürfte

sich auf rund 2.000 Euro belaufen.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Kriegshaber – Mutwillige Sachbeschädigung an Kfz rechtzeitig entdeckt

Offenbar in der Nacht vom 23./24.12.2021 (Do./Fr.) war ein

unbekannter Täter in der Lincolnstraße (Höhe Hausnummer 9) unterwegs. An einem

dort abgestellten schwarzen Cherokee wurden an allen vier Reifen Schrauben so

platziert, dass sich diese beim Losfahren in die Reifen gebohrt hätten. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte dies jedoch noch rechtzeitig vor Fahrtantritt, so dass es

zu keinem Schadeneintritt kam. Es wird von einer Vorsatztat ausgegangen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Fahrten unter Alkohol bzw. Drogeneinwirkung

Kriegshaber – Am 24.12.2021 (Fr.), kurz nach Mitternacht wurde ein 21-jähriger

BMW-Fahrer in der Sommestraße angehalten. Bei der Kontrolle schlug den Beamten

deutlicher Marihuana-Geruch entgegen. Der Fahrer zeigte zudem drogentypische

Auffälligkeiten, auch sein Gleichgewichtssinn war merklich beeinträchtigt. Ein

anschließend durchgeführter freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf THC, eine

Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins waren die Folge, eine

Anzeige folgt.

Innenstadt – Glück hingegen hatte ein 20-jähriger Audi-Fahrer, der heute Nacht

(26.12.2021) gegen 04.15 Uhr auf dem Plärrerparkplatz in der Langenmantelstraße

kontrolliert wurde. Er und drei weitere Insassen konnten in dem Auto sitzend

angetroffen werden, wobei alle übereinstimmend angaben, aufgrund zu viel

Alkoholkonsums nicht mehr in Lage zu sein nach Hause zu fahren. Hier genügte die

vorsorgliche Sicherstellung des Autoschlüssels, um eine mögliche Trunkenheitsfahrt

zu unterbinden

Einbruchsgeschehen über die Feiertage

Göggingen – Im Zeitraum vom 24.12.2021 (Fr.) 12.00 Uhr bis 25.12.2021 (Sa.)

00.30 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter ein Fenster eines freistehenden

Einfamilienhauses in der Mühlstraße (im Bereich der 10er-Hausnummern) auf und

durchwühlte anschließend die Räumlichkeiten. Von dem Einbrecher wurde

anschließend ein Fernseher mitgenommen, ob noch weitere Gegenstände entwendet

wurden, bedarf noch der Abklärung. Der von ihm angerichtete Sachschaden beläuft

sich auf mehrere hundert Euro.

Kriegshaber – Offenbar in der Nacht vom 24./25.12.2021) hebelte ein unbekannter

Einbrecher die Terrassentüre eines Einfamilienhauses in der James-Cook-Straße (im

Bereich der 20er-Hausnummern) auf. Auch hier wurden im Anschluss mehrere

Zimmer durchwühlt. Ob der Täter auf der Suche nach Beute fündig wurde, konnte

noch nicht geklärt werden. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Hinweise zu beiden Fällen erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.



Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.