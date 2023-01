Aggressive Fahrzeugführer

Innenstadt – Am Mittwoch (25.01.2023) kam es gegen 20:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr. Eine 27-jährige Frau fuhr von der City-Galerie in Richtung MAN. Auf dieser Fahrstrecke fuhr ihr ein anderer Verkehrsteilnehmer mit einem weißen BMW dicht auf und nötigte sie durch sein Fahrverhalten. Laut Angaben der 27-Jährigen kamen beide Fahrzeuge auf Höhe der MAN zum Stehen. Hier stieg der Fahrer des BMW aus und beleidigte die 27-Jährige. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung stieg der Fahrer wieder in seinen Pkw ein und fuhr davon.

Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20 Jahre alt, schlank, circa 165 cm groß und hatte kurze dunkle Haare. Er trug einen grauen Jogginganzug.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg 5 unter der 0821/323-2510 zu melden.

Oberhausen – Am Mittwoch (25.01.2023) wurde gegen 19:20 Uhr ein Fahrzeugführer durch einen weiteren Fahrzeugführer beleidigt. Ein 59-jähriger Mann befuhr die Dieselstraße mit seinem Pkw und musste verkehrsbedingt auf Höhe einer Tankstelle stehen bleiben. Hierbei kam ein bislang unbekannter Mann auf ihn zu und versuchte die Türe des Fahrzeugs zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Der 59-Jährige ließ das Fenster herunter, woraufhin der Mann anfing ihn zu beleidigen. Daraufhin stieg der unbekannte Mann wieder in sein Fahrzeug ein und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: 35 – 40 Jahre alt, circa 180 cm groß und Ziegenbart. Er trug eine Winterjacke mit Camouflage-Muster und eine hellgraue Wollmütze.

Die Polizei Augsburg 5 bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der 0821/323-2510 zu melden.

Haunstetten – Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Donnerstag (26.01.2023) wurde der Polizei gegen 01:40 Uhr ein driftendes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Ulrich-Straße (im Bereich der dreistelligen Hausnummern) mitgeteilt. Vor Ort konnte ein 21-jähriger Mann in einem Pkw angehalten werden. Bei der Kontrolle konnte bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Bei dem 21-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Gegen den 21-Jährigen wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Innenstadt – Kontrolle eines Radfahrers

Am Mittwoch (25.01.2023) wurde gegen 17:30 Uhr ein Fahrradfahrer in der Sebastianstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem 35-jährigen Mann diverse unterschiedliche Betäubungsmittel aufgefunden werden. Aufgrund dessen wurde in Absprache mit Staatsanwaltschaft und Amtsgericht Augsburg die Wohnung des 35-Jährigen durchsucht. Auch in dieser konnten weitere Betäubungsmittel und drogentypische Utensilien aufgefunden werden. Zudem bestanden gegen den 35-Jährigen noch zwei Haftbefehle, weshalb er festgenommen wurde.

Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Hochzoll – Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag (23.01.2023) 14:00 Uhr bis Mittwoch (25.01.2023) 10:00 Uhr kam es in der Ortlerstraße (im Bereich der 60er Hausnummern) zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person beschädigte einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Daimler und entfernte sich vom Unfallort ohne die Polizei hinzuzurufen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Augsburg Ost bittet Zeugen sich unter der 0821/323-2310 zu melden.

Innenstadt – Sachbeschädigung an Kfz

In der Zeit von Dienstag (24.01.2023) 18:00 Uhr auf Mittwoch (25.01.2023) 06:00 Uhr wurde ein Pkw in der Franziskanergasse beschädigt. Eine bislang unbekannte Person schlug die Scheiben des Pkw KIA ein.

Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Augsburg Mitte bittet Zeugen sich unter der 0821/323-2110 bei der Polizei zu melden.

