Polizeibericht Augsburg vom 26.04.2023

Augsburg/Autobahn A8 – Gefährliche Ladung





Am vergangenen Montag (24.04.2023) gegen 16.00 Uhr kam einer Streife des Schwerverkehrskontrolltrupp auf der Gegenfahrbahn auf der Autobahn A8 ein Lkw, beladen mit einer gefährlich nach oben stehenden Motorhaube entgegen.



Kurze Zeit später hielt die Streife das Fahrzeug an der Tank– und Rastanlage Augsburg



Ost an und kontrollierte es. Das Fahrzeug war mit einem sogenannten Abrollcontainer



versehen, der mit Schrottkarossen beladen war. Durch den Fahrtwind hatte sich die



Motorhaube der obersten Schrottkarosse in den Wind gestellt. Durch den Winddruck



waren die Scharniere der Motorhaube bereits ausgerissen und sie drohte von dem



4,65m hohen Lkw zu fallen. Da es dem 69–jährigen Fahrer selbst körperlich nicht möglich war die Ladung nachzusichern, übernahmen das die Polizeibeamten mit Hilfe eines Sicherungsnetzes für ihn.



Somit konnte eine Weiterfahrt gestattet werden. Jedoch muss der Fahrer mit einem



Bußgeld von 130 Euro aufgrund mangelnder Ladungssicherung und Überschreitung



der maximalen Ladungshöhe rechnen.

Lechhausen – Unfall bei Wendemanöver





Am gestrigen Dienstag (25.04.2023) kam es auf der Blücherstraße zu



einem Verkehrsunfall zwischen einem 30–jährigen Kleintransporter–Fahrer und einem



21–jährigen BMW–Fahrer.



Gegen 16.15 Uhr parkte der 30–Jährige aus einer Parklücke aus und wollte in Richtung



stadteinwärts wenden. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 21–jährigen BMW–



Fahrer. Dabei wurde der 21–Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden enorm



beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.



Die Polizei klärt nun den genauen Unfallhergang.

Innenstadt –Mini Lagerfeuer in Schule





Am gestrigen Dienstagmorgen (25.04.2023) drang ein bislang



unbekannter Täter in ein Schulgebäude in der Roten–Torwall–Straße ein und versuchte



dort ein kleines Feuer zu legen.



In der Zeit von 06.00 Uhr bis 0.45 Uhr verschaffte sich der bislang unbekannte Täter



über ein Baugerüst gewaltsam Zugang zum dritten Stock des Schulgebäudes. Dort



versuchte er ein kleines Feuer zu entzünden. Nachdem der Rauchmelder auslöste,



flüchtete der bislang unbekannte Täter in unbekannte Richtung.



Es entstand ein geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun



aufgrund Hausfriedensbruchs und versuchter Sachbeschädigung durch Brandlegung



und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323–3810.



0774 – Ungebührliches Verhalten in Kirche



Innenstadt – Im Zeitraum von Samstag (22.04.2023), 20.00 Uhr bis Dienstag



(25.04.2023), 15.15 Uhr drangen der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam



in einen Raum der St. Moritz Kirche ein. Entwendet haben der oder die bislang



unbekannten Täter offenbar nichts. Es entstand ein Sachschaden im mittleren



dreistelligen Bereich.



Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Versuchs des besonders schweren



Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323–3810.





Innenstadt – Gaststättenbesuch endet in Polizeiarrest





Heute Morgen (26.04.2023) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Jakoberstraße, die für einen 40–Jährigen im Polizeiarrest endete.



Gegen 02.45 Uhr geriet der 40–Jährige mit zwei anderen Gaststättenbesuchern in



Streit, woraufhin er einem 36–Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug und



sein T–Shirt zerriss. Der 36–Jährige wurde dabei leicht verletzt.



Nach Eintreffen der Polizei erhielt der äußert aufgebrachte 40–Jährige einen



Platzverweis, welchem er zunächst nachkam. Kurze Zeit später kehrte er jedoch



zurück. Aufgrund seines Verhaltens nahmen in die Polizeibeamten in Sicherheitsgewahrsam. Auf der Fahrt in den Polizeiarrest und im Arrest selbst



beleidigte er die Beamten mehrfach.



Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den 40–



Jährigen.

