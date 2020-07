Polizeibericht Augsburg vom 26.07.2020

Oberhausen – Zwei Autos in Vollbrand



Am Sonntag gegen 04.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu zwei brennenden Autos in die Eichlerstraße gerufen. Beide Fahrzeuge befanden sich zwischenzeitlich im Vollbrand und konnten durch die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen gelöscht werden. Offenbar geriet zuerst ein geparkter Daimler Mercedes C-Klasse in Brand, von welchem das Feuer auf den dahinter stehenden Renault Trafic übergriff.Durch das Feuer und Löscharbeiten wurden niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf insgesamt 45.000 Euro. Auf Grund der aktuellen Erkenntnisse ermittelt die Kriminalpolizei Augsburg wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Pfersee – Bierflasche beschädigt Fassade

Am Freitag gegen 20.35 Uhr warfen mindestens zwei Unbekannte eine Bierflasche gegen die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Brunnenbachstraße. Ein Anwohner wurde durch den lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam und sah zwei junge Männer in Richtung Leitershofer Straße davonlaufen. Die verständigte Polizeistreife konnte die Männer nicht mehr antreffen. Durch das entstandene Loch in der Außenfassade entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die PI Augsburg 6 bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-2610 zu melden.